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В Николаеве обнаружили холеру

В Николаеве обнаружили холеру
Getty Images/Fotobank

Ни одного случая заболевания среди населения пока не зафиксировано

14.08.17 31
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В Николаеве в одной из проб речной воды обнаружен возбудитель холеры - все городские и областные службы переведены в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщили в ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В районе Ингульского пешеходного моста (г. Николаев, Центральный район) в пробе от 07.08.2017 года выделены Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава. Культуру подтвердил Одесский противочумный институт им. И. Мечникова. Все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Николаевской ОГА состоялось экстренное совещание, в ходе которого было заявлено, что ни одного случая заболевания среди населения пока не зафиксировано.

В целях предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания среди людей было рекомендовано Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Руководство области заверило, что Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни. Также проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания.

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