Под Белой Церковью в Киевской области неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль председателя ОО "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича.
Об этом говорится на странице организации в Facebook.
Как сообщается, автомобиль Ярошевича со следами обстрела обнаружили в поле под Белой Церковью. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.
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"В авто Ярошевича стреляли из "резины". Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование", - сообщили в организации.