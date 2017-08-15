Треть украинцев хотят оформить биометрический паспорт

Примерно каждый десятый житель Украины планирует оформить биометрику уже до конца года

Около трети украинцев намерены оформить заграничный биометрический паспорт, чтобы в ближайшее время воспользоваться безвизовым режимом со странами Европейского Союза.

Об этом заявил исполнительный директор Киевского пресс-клуба Михаил Пересунько, презентуя результаты исследования общественного мнения в рамках проекта "Перезагрузка. Открытая власть", передает "Укринформ".

"Около трети населения имеет конкретные планы на то, чтобы в ближайшее время воспользоваться безвизом и оформить документ, который даст возможность путешествовать. И еще треть имеет такие же планы, но не определены во времени", - отметил Пересунько.

При этом, уточнил он, 39% респондентов ответили, что не планируют оформлять биометрический загранпаспорт, чтобы воспользоваться безвизом, а 26,9% - планируют его оформить когда-нибудь.

Пересунько подчеркнул, что 11% опрошенных, или примерно каждый 10-й житель Украины планирует оформить до конца года биометрический паспорт, и каждый 10-й респондент уже его имеет.

Кроме того, около 5% респондентов планируют оформление биометрического паспорта в течение ближайших нескольких месяцев и 2,5% уже подали документы на оформление биометрического паспорта.

По словам Пересунько, респондентам также предложили ответить на вопрос, насколько важным для них лично является введение безвизового режима с ЕС.

"Почти половина - 48,8% опрошенных ответили, что для них это "важно" или "скорее важно". И противоположного мнения придерживаются почти столько же респондентов - 47,9%. Только 3% опрошенных не смогли определиться с ответом на этот вопрос", - отметил Пересунько.

Опрос проводился с 20 по 29 июля 2017 года Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко совместно с Киевским пресс-клубом, Институтом анализа и прогнозирования, отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.