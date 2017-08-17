На Прикарпатье подделывали ID-карты для пересечения границы

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты для пересечения границы для лиц, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживания в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. На основании их производили ID-карты участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, что дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.

Такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы, которая давала бы такое право. Кроме того, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход девяностодневного срока, обусловленного безвизовым режимом. Набор карточек злоумышленники оценивали в полторы тысячи евро.

Напомним, Турчинов хочет проверять жителей оккупированных территорий перед выдачей биометрических паспортов.