День Независимости: президентская администрация обнародовала программу торжеств

По случаю Дня государственного флага президент Петр Порошенко 23 августа примет участие в поднятии национального флага и откроет выставку вооружения и военной техники, а 24 августа глава государства проведет военный парад.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Отмечается, что церемония поднятия государственного флага начнется в 9:00 на Софиевской площади.
В этот же день в 12:30 Порошенко откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.
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В четверг, 24 августа, глава государства начнет праздничные мероприятия по случаю 26-й годовщины Независимости Украины с возложения в 9:15 цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
В 10:00 на Майдане Независимости начнется Парад войск.