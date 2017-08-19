Украина должна избавиться от "магического мышления", - Горбулин

Украине нужно избавляться от "магического мышления" в надежде на помощь международных партнеров, поскольку каждая страна действует прежде всего в собственных национальных интересах.

Об этом пишет советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин в статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

"К сожалению, даже три года войны, тысячи жертв так и не смогли убить в нас "магическое мышление". Надежды на волшебное спасение – то ли "американским оружием", то ли "быстрым распадом России", то ли "вступлением Украины в НАТО" - оказываются сильнее любых столкновений с реальностью. Реальностью, которая состоит из простых, но неприятных вещей, таких как: наличие национальных интересов других стран, рациональность в их отстаивании, что чаще всего граничит с цинизмом, и сложность адекватной самооценки", - отметил он.

По мнению Горбулина, в этом смысле ярким примером являются призывы Украины о помощи к западным партнерам, которые пока четко видят нашу повестку дня - остановить Россию.

"С этой повесткой дня они в целом согласны, но не видят позитива - чего мы хотим и что нам для этого нужно? Сложно не отметить: там, где мы четко понимаем, чего хотим, у нас очень хорошие результаты. Например - системная работа по непризнанию законности аннексии Крыма. Или недопущение легализации "ДНР" - "ЛНР" на международном уровне, хотя Россия вкладывает значительные ресурсы в этот процесс. Но какой помощи мы хотим в решении данной проблемы?", - подчеркнул советник Президента.

Он отметил, что почти такие же проблемы связаны с вопросом предоставления Украине летального оборонительного вооружения - эта тема все больше напоминает магическое заклинание, которое рассматривается многими как некая панацея от всех украинских проблем. Однако, по мнению Горбулина, львиная доля этих проблем лежит в совершенно иной плоскости - эффективном управлении сектором национальной безопасности, борьбе с коррупцией, эффективных реформах и экономическом росте.

"Рассчитывая на помощь США, хорошо бы помнить и еще об одном важном аспекте: безусловно, на данный момент национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают. Однако это не означает, что они будут такими постоянно, или что решения, которые будут приемлемы для внешней политики США, окажутся одинаково приемлемыми и для национальных интересов нашей страны", - предостерег академик.

Напомним, Владимир Горбулин считает, что подписание президентом США Дональдом Трампом Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций вынуждает правительства европейских стран четко определить свою позицию относительно России и подтвердить ее конкретными действиями, а не абстрактными разговорами о ценностях.