Украинцы стали чаще ездить поездами в страны ЕС

Количество пассажиров железнодорожного транспорта за семь месяцев 2017 году выросло в 8 раз

"Укрзализныця" наблюдает стремительный рост спроса украинцев на путешествия поездами в страны Евросоюза и обратно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, за 7 месяцев этого года из Украины в ЕС и обратно железнодорожным транспортом воспользовались 138,5 тыс. пассажиров. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В то же время поток пассажиров в РФ и обратно уменьшается. В направлении Украина - Россия - Украина железнодорожным транспортом путешествовали около 1,1 млн пассажиров, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Тенденция к увеличению спроса на железнодорожные перевозки из Украины в Европу и обратно наблюдается в течение последних нескольких лет, тогда как на протяжении последних 5 лет поток пассажиров в РФ уменьшается, отметили в "Укрзализныце".

С введением безвиза с Евросоюзом "Укрзализныця" активно развивает рынок перевозок между Украиной и государствами-членами ЕС. Всего с Украиной поезда и беспересадочные вагоны сегодня курсируют в шесть стран Евросоюза.