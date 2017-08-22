Порошенко в Генассамблее ООН призовет ввести миротворцев в Донбасс

Президент Петр Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре предложит ввести в Донбасс миротворцев. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Луганскую область, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Идею введения миротворцев на Донбасс я буду презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке", - заявил Порошенко.

Напомним, в начале марта 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ об обращении в Совбез ООН с просьбой о введении миротворцев на Донбасс. Документ ввел в действие решение СНБО "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу по поводу развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".