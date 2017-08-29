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Киевстар с 1 сентября повышает тарифы

Киевстар с 1 сентября повышает тарифы

Абоненты будут автоматически переведены на новые тарифы

29.08.17 522
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Оператор мобильной связи Киевстар с 1 сентября повышает цены для контрактных абонентов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, повышение касается следующих тарифов: Київстар Комфорт 35, Київстар Безлім 35, Вільний Київстар 35, Київстар Комфорт 50, Київстар Безлім 50, Київстар Комфорт 55, Вільний Київстар 55, Київстар Комфорт 75, Київстар Комфорт 70, Київстар Безлім 70, Київстар Комфорт 95, Київстар Безлім 100, Київстар Комфорт 100, Київстар Комфорт 130, XXL, Необмежений Ексклюзивний, Необмежений Легкий +, Необмежений Простір, Київстар Комфорт 400, Київстар Комфорт 400+.

Абоненты этих тарифных планов будут автоматически переведены на новые тарифы, но уже с более высокой абонентской платой. Ее повышение будет зависеть от конкретного тарифа абонента и в среднем составит порядка 30-50%.

Кроме того, в новом пакете будет без тарификации трафика предоставляться доступ к соцсетям и мессенджерам, музыкальным и образовательным приложениям.

Кроме того, Киевстар повышает абонплату в тарифе Абсолютний Необмежений с 850 до 1100 грн/месяц, при этом увеличивается пакет мобильного интернета с 3000 до 20000 Мб/месяц и добавляется безлимитный трафик на соцсети, мессенджеры и сервисы с музыкой и видео.

Напомним, МТС Украина сменил название.

 

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