Черкасские женщины снимали и продавали порно

В Черкассах группа из шести женщин изготавливала и продавала видео порнографического характера.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Установлено, что организованная группа, в состав которой входило шесть жительниц Черкасской области, с февраля по апрель 2017 года в г. Черкассы с помощью компьютерной техники осуществляли деятельность, связанную с изготовлением и сбытом видеопродукции порнографического характера", - говорится в сообщении.
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Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, контрразведчика СБУ, который крышевал порнобизнес, взяли под стражу.