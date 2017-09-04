Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон

"Есть такая пословица: собаки лают, ветер веет, а караван, наш украинский караван, идёт", — сказал в День независимости президент Украины Пётр Порошенко. Под "собачьим лаем" глава государства имел в виду гибридную агрессию России и её попытки сорвать евроинтеграцию Украины. Действительно, несмотря на все усилия Москвы, в этом году таки заработал безвизовый режим с Евросоюзом, а с 1 сентября в полном объё­ме вступило в силу и Соглашение об ассоциации с ЕС. В свете недавних решений властей США об антироссийских санкциях, кажется, не стоит особо бояться и "слива" Украины западными союзниками. Конкретных предпосылок к масштабному вторжению российских войск в обозримом будущем тоже нет (хотя такая угроза остаётся). Зато во внутриукраинских делах особой стабильности не наблюдается. Будущий политический сезон станет жарким.

Парламент

Главный двигатель реформ, Верховная Рада, особой эффективностью давно не отличается. Частично дело в неорганизованности самих депутатов, из-за которой их физически сложно собрать в сессионном зале. Де-факто ВР полноценно работает максимум дней шесть в месяц, и никакие взыскания не помогают дисциплинировать депутатов.

В парламенте отсутствует стабильное большинство. Полтора года никто не может назвать ни реальное количество членов коалиции, ни тем более её пофамильный состав. Потому под каждый важный законопроект голоса собирают вручную среди оппозиции и "болота". Да и внутри самой коалиции вовсю идёт борьба между различными группировками из окружения президента, премьера, между отдельными министрами, "независимыми" депутатами и т. д.

В последние пленарные недели прошлой сессии ситуацию дополнительно осложнили многочисленные представления на снятие неприкосновенности, которые ещё больше дестабилизировали депутатский корпус. Вместо реформ своё время и энергию нардепы тратили на обсуждение того, можно ли лишать коллег особого статуса перед законом, то есть по сути на свои внутренние дела.

Прежде­в­ременный уход Порошенко с должности президента — пока не более чем лозунг некоторых оппозиционных партий, а вот о досрочных выборах в ВР за глаза говорят даже в коалиции едва ли не с начала работы этого созыва парламента

Таким образом, парламент оставил большинство стратегических реформ в подвешенном состоянии или не добрался до них вовсе, как в случае с реформой образования. Из-за активного противодействия "Батькивщины", "Свободы" и ряда организаций помельче на неопределённый срок, похоже, отложено открытие рынка сельскохозяйственной земли. Медицинская реформа также застопорилась — с большим трудом и не без кнопкодавства под один из профильных законов едва собрали голоса в первом чтении. Но активная борьба различных отраслевых группировок против и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также открытая конфронтация Минздрава с профильным парламентским комитетом блокируют дальнейшие изменения в отечественной системе медицины. Особое внимание власть, и в первую очередь Кабмин, уделяет пенсионной реформе, пытаясь в очередной раз за счёт повышения соцвыплат заручиться поддержкой электората. Премьер Владимир Гройсман и вовсе пообещал уйти в отставку, если эта реформа провалится. Рассмотреть её депутатам придётся уже в сентябре. Найти к ним подход главе правительства будет непросто, хотя сотни зарегистрированных поправок ко второму чтению дают поле для манёвра.

По идее, куда более удобным полем для поиска компромисса и принятия решений по схеме "голоса в обмен на должности" могли бы стать многочисленные вакансии в высших органах госвласти. Таких за последние месяцы накопилось до неприличия много, а об обновлении Центризбиркома вообще говорится не первый год.

Впрочем, дальше разговоров дело не идёт, и на начало осени открыты позиции глав Нацбанка, Фонда госимущества, Счётной палаты, Министерства аграрной политики, Министерства информационной политики, Минздрава, шести парламентских комитетов. Полноценного главы нет и у фискальной службы. Мирослав Продан вполне устраивает Гройсмана в статусе "и. о.", хотя президент не прекращает попыток поставить на его место свою давнюю соратницу Нину Южанину. Пока безуспешно. Давно переработала отведённый срок и Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. Кадровые проблемы растут, как снежный ком, и "шахматка", с помощью которой обычно решаются такие вопросы, становится всё сложнее.

Выборы

Весь будущий политсезон, до лета 2018-го, пройдёт под знаком надвигающейся кампании выборов президента. Ведь осень следующего года — её неофициальный старт. Пусть в украинских условиях победу на выборах может одержать и неожиданный кандидат или партпроект (примеры — Пётр Порошенко и созданный за два месяца до последних выборов в Раду "Народный фронт"), но серьёзно готовиться к ним все ключевые игроки начнут уже сейчас.

Преждевременный уход Порошенко с должности президента — пока не более чем лозунг некоторых оппозиционных партий, а вот о досрочных выборах в ВР за глаза говорят даже в коалиции едва ли не с начала работы этого созыва парламента. В любом случае их объявление согласно Конституции — прерогатива президента, и действенных инструментов заставить его распустить парламент просто нет. Разве что недовольство в стране достигнет критической отметки и начнётся реальный, а не фейковый Майдан. Однако последние соцопросы показывают, что признаков будущей революции нет — украинцы терпят, но выходить на улицы ещё не готовы. Участвовать в акциях протеста согласились бы около 40% граждан (согласно майскому исследованию группы "Рейтинг"), но примерно такие показатели социологи фиксируют не первый год, даже когда никаких акций не было. Попытки раскачать ситуацию прошлой осенью ("банковско-тарифный майдан") и этой зимой ("блокадный майдан") закончились пшиком.

В парламенте "Народный фронт" Арсения Яценюка для премьера Владимира Гройсмана стал опорой едва ли не надёжнее, чем "родной" БПП

Другое дело, если на Банковой решат, что проведение досрочных выборов сыграет им на руку. Тогда президент даст отмашку, как это с переменным успехом часто делают партии власти в Великобритании. Но опять-таки, согласно тем же соц­опросам смысла в таких действиях нет. Как бы тяжело президенту не было с этим парламентом, Рада следующего созыва будет для него ещё хуже по всем раскладам. Согласно майскому социсследованию группы "Рейтинг" в случае досрочных выборов БПП заняла бы только второе место с 11,3%, а на первом оказалась бы "Батькивщина" с 13,2%. Кроме того, в Раду попали бы "За життя!" Вадима Рабиновича, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Свобода", которые представляют оппозицию. В таком случае даже возможный успех на мажоритарных округах (а партии власти там, как правило, выигрывают) не спасёт положение.

Словом, пока всё выглядит так, что в следующий раз украинцы пойдут на избирательные участки 31 марта 2019-го, и будут они выбирать именно президента.

Имидж

Безусловно, задавать тон всей кампании и подготовке к ней станет Администрация президента. Задача номер один — определиться с собственным позиционированием и позитивными месседжами. Поскольку особыми социально-экономическими успехами власть похвастать не может, а прорывов здесь до 2019-го не предвидится, акцент сделают на внешнюю политику, где есть чем похвалиться — безвиз получен, вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. Потому стоит ожидать дальнейшего развития евроинтеграционной риторики, заявленного курса на вступление в ЕС и НАТО.

Логичное продолжение — решительная антироссийская риторика и действия реальные и символические. Уже запретили российские соцсети и георгиевскую ленту, на повестке дня — максимальное усложнение въезда на территорию Украины гражданам РФ. К визовому режиму для россиян власть, похоже, готова, но пока не придумала, что в таком случае делать с жителями оккупированного Крыма.

В любом случае ставку сделают на образ "последнего бастиона европейской цивилизации", который обороняет наш президент. Другая сторона такой стратегии — борьба со всеми, кто мешает "обороняться". И речь не о многочисленных российских агентах влияния, явных и скрытых, борьба с которыми — насущная задача власти вне зависимости от любых околовыборных раскладов.

11,3% избирателей готовы поддержать Блок Порошенко на досрочных парламентских выборах согласно майскому социсследованию группы "Рейтинг"

"Я уверен и в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили", — заявил президент перед собравшимися на парад ко Дню независимости.

Это значит, что борьба с нелояльной к власти публикой, которая, например, расследует коррупционные схемы в президентском окружении, продолжится. Украинскую версию лозунга "не раскачивайте лодку", которую не первый год продвигают пропрезидентские спикеры, будут слышать отовсюду и постоянно. В полную мощь станут работать и уже апробированные гибридные методы борьбы с гражданским обществом — от уголовных дел до чернушных кампаний в соцсетях.

Соперник

Не менее важная задача для президента — подбор удобного соперника на второй тур. Пока уверенную победу Порошенко может одержать лишь над пророссийским кандидатом (пусть этот кандидат себя таким и не признаёт). На горизонте две таких кандидатуры — Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Поскольку в выборах-2019 явно не примут участие жители оккупированного Донбасса (о крымчанах нет и речи), а избиратели на подконтрольной территории в массе своей никаких симпатий к стране-агрессору не питают, второй срок действующему президенту почти гарантирован. У хоть мало-мальски патриотических украинцев просто не останется иного выбора.

Однако главной проблемой для президента является Юлия Тимошенко, чей растущий рейтинг активно пытается сбить Олег Ляшко (по сведениям разных источников, с одобрения, если не по наущению Банковой). Пока без особого успеха. В любом случае перед штабом президента стоит очень сложная тактическая задача так раздробить проукраинский и популистский электорат (притом что эти множества пересекаются), чтобы во втором туре заполучить нужного соперника, без риска, что он одолеет самого Порошенко. Решать эту задачу наверняка будут ближе к самим выборам, опираясь на актуальные в тот момент рейтинги.

Все эти планы может смешать появление неожиданного и рейтингового кандидата, не из тех, чьи фамилии обычно значатся в социологических опросниках. Стремительный взлёт кандидатов "из ниоткуда" возможен даже в развитых западных демократиях. Яркие примеры — недавняя победа Эммануэля Макрона во Франции или третье место движения "Пять звёзд", основанного комиком и актёром Беппе Грилло на парламентских выборах 2013 года в Италии. С некоторой натяжкой сюда можно отнести и победу Дональда Трампа в США.

Украинское общество находится в хроническом поиске такого "нового лица". От старого истеблишмента, который не сильно перетрясла даже Революция достоинства, все устали. Но среди многочисленных "новых политиков", поднявшихся на революционной волне, на роль будущего лидера нации так никто и не выдвинулся. Здесь сыграл роль и их недостаточный доступ к СМИ, и склонность "молодняка" к пустяковым склокам, и неправильные с точки зрения имиджа действия (чего стоит история с "квартирой Лещенко"), и, конечно, мощнейшая кампания по очернению отдельных персонажей со стороны провластных медиа и лидеров мнений. В итоге разочарование в политике и политиках как таковых растёт, а запрос на качество нового лидера (или того, кто таким кажется) остаётся. Для успеха надо быть харизматичным, хорошо и много говорить — то, что люди хотят слышать, не быть связанным со старой элитой и иметь биографию без тёмных пятен, потому что технологи с Банковой любой огрех возведут в абсолют. Таких кандидатов нет, но не факт, что они внезапно не появятся.

"Уверен, что нам хватит ума и сил, чтобы … атаманщина не разрушила основ государственности, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили"

Партии

Пока украинский народ ждёт своего Грилло (о Макроне можно только мечтать), во власти думают и над альтернативными вариантами самосохранения. Давно ходят разговоры о возможности конституционной реформы в том или ином формате, но с главной идеей — забрать часть полномочий у президента и передать их парламенту. Это уменьшит привлекательность и остроту борьбы за президентское кресло и сделает смену власти в стране, если таковая случится, менее драматичной. Впрочем, пока это больше теоретические размышления, ведь для любой серьёзной реформы потребуется вносить изменения в Конституцию 300 голосами, собрать которые в нынешней Раде почти невозможно.

Продвигают эту идею в основном лидеры "Народного фронта". Партия растеряла хорошие стартовые позиции, которые имела благодаря неожиданному успеху на выборах-2014, и держится в политической орбите за счёт второй по размеру парламентской фракции. Без неё президент в принципе не может провести через зал ни один вопрос, и "фронтовики" этим пользуются. В обмен на уход Арсения Яценюка с поста премьера НФ расширил своё представительство в Кабмине и сейчас способен вести самостоятельные игры.

"Уверен, что нам хватит ума и сил, чтобы … атаманщина не разрушила основ государственности, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили"

Пётр Порошенко Президент Украины

Взаимоотношения в треугольнике Порошенко — Гройсман — Яценюк — как у атомов в молекуле, которые одновременно и притягиваются, и отталкиваются. Так, давно очевиден союз "фронтовиков" и премьера: нынешний и бывший главы правительства не устают публично подчёркивать свои хорошие отношения, НФ в парламенте стал для Владимира Гройсмана опорой едва ли не надёжнее, чем "родной" БПП. Потому периодически возникают разговоры о запуске премьером собственного политического проекта вместе с лидерами "фронтовиков". Всем участникам надо как-то строить политическое будущее. Своей партии у премьера нет (локальная "Винницкая европейская стратегия" не в счёт), а бренд "Народного фронта", похоже, уже не оживить, так что стороны явно нуждаются друг в друге, будучи и не против президента, но и не вместе с ним. Как далеко заведёт их этот альянс, пока непонятно, но премьер и дальше числится членом команды Порошенко, на публике демонстрируя абсолютную лояльность первому лицу Украины.

Параллельно муссируется ещё одна идея, противоположная предыдущей, — объединить БПП и НФ в единую суперпартию власти. Опять-таки, это может быть выгодно всем участникам процесса, отлично укладываясь в предвыборную концепцию Порошенко о полуосаждённом "бастионе цивилизации". К месту придутся и разговоры о единстве перед врагом, и о борьбе с пятой колонной и атаманщиной.

Но проблема в том, что потенциальные участники процесса не доверяют друг другу, да и возглавляемые ими политсилы — скорее зонтичные структуры для различных групп влияния. Например, в НФ выделяется группа Арсена Авакова, который де-факто является третьим человеком в государстве. Огромная силовая структура и его влияние на часть боевых националистов (пусть последние это и отрицают) — хорошая позиция если не для захвата власти, то как минимум для торгов.

В другой властной команде есть, например, Юрий Луценко, который хоть и вхож в ближайшее окружение президента, но имеет огромные личные амбиции. Его активность с уголовными делами против депутатов — явная работа на собственное политическое будущее. Сидящий за решёткой нардеп или министр — приятное зрелище для рядового украинца, пусть до этого пока и не дошло. Впрочем, давление со стороны Генпрокуратуры и НАБУ пока не делает депутатов послушными воле Банковой, скорее наоборот, провоцирует строптивость. Пакет из нескольких десятков новых представлений на снятие с депутатов неприкосновенности, который скоро должны внести, может полностью парализовать работу ВР в новом политсезоне минимум на месяц-два.

Возглавляемая министром внутренних дел Арсеном Аваковым огромная силовая структура — хорошая позиция если не для захвата власти, то как минимум для торгов

Оппозиция

Чем на это всё может ответить разнообразная оппозиция? Несмотря на общее падение доверия к власти, формировать повестку дня у её оппонентов не получается, как, впрочем, и объединиться на общей платформе борьбы с властью. Периодически появляются сообщения о совместных посиделках различных лидеров оппозиции с лаконичными, но вдохновляющими комментариями их участников: Анатолия Гриценко, Василия Гацько, Андрея Садового, Михеила Саакашвили и т. д. Но дальше чаепитий дело, похоже, не идёт.

В конце лета некоторые представители дружественных команд даже заговорили о широком оппозиционном альянсе, куда вошли бы все номинально проукраинские силы. Но это скорее фантазии — представить за одним столом, например, Сергея Лещенко и Юлию Тимошенко совершенно невозможно.

Потому партии, которым под силу организовывать более-менее массовые акции, пока этим и займутся. Поводов предостаточно. Например, "Батькивщина" точно продолжит свою "земельную кампанию" и бесплодные попытки организовать по этому вопросу всеукраинский референдум. Объединившиеся в альянс правые силы ("Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") о своих планах пока не сообщали, но осенью, если власть начнёт какие-то телодвижения вокруг Донбасса и минских соглашений, мы наверняка увидим их на улицах. От Оппозиционного блока вряд ли стоит ждать реальной уличной активности. Массовые акции никогда не были коньком для "сине-белых", пусть и бывших.

У Оппоблока есть другие актуальные задачи. В частности, сохранить внутреннее единство: Ринат Ахметов давно наладил тесную дружбу с Банковой вокруг формулы "Роттердам+", а вот другое крыло, группа Дмитрия Фирташа — Сергея Лёвочкина, в более прохладных отношениях с властью. Недавно прокуратура провела обыски в офисах Group DF. Другой вопрос, надо ли сохранять это искусственное единство Оппоблока, или лучше цивилизованно разойтись. Но в таком случае пророссийско-популистский электорат придётся делить уже на троих, ведь сбить рейтинг Вадима Рабиновича никак не получается.