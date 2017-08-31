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Ситуация в Донбассе

Жебривский заявил, что никакие его помощники никаких денег не собирают

Жебривский заявил, что никакие его помощники никаких денег не собирают
Павел Жебривский / Фото: Зеркало недели

Глава Донецкой ВГА предупредил о мошенниках

31.08.17 55
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В Донецкой области орудуют мошенники, которые, называясь советниками главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, настоятельно рекомендуют перечислить средства на отдых детей.

Об этом сам глава Донецкой военно-гражданской администрации написал в Facebook.

"Внимание! В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники! Как мне докладывают, в области появилась группа мошенников, которые присылают письма или звонят руководителям крупных предприятий, организаций, фермерских хозяйств и, называя себя моими советниками или помощниками моих заместителей, "настоятельно рекомендуют" срочно перечислить средства якобы для того, чтобы отправить на отдых детей социально уязвимых категорий", – написал Жебривский.

Он заявляет, что никаких советников или заместителей на сбор средств не отправлял и не будет отправлять, поручений собирать средства из бизнеса на оздоровление детей или еще на какие-либо нужды также не давал и давать не будет.

"К кому поступят такие письма или прозвучат такие звонки – немедленно сообщайте в облгосадминистрацию (телефон приемной 0626485491) и правоохранительные органы", – отметил Жебривский.

По его словам, он уже дал им поручение немедленно и жестко реагировать на такие факты.

Напомним, НБУ призывает украинцев не разглашать информацию о платежных картах.

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