Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу

С 1 сентября в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. С вступлением в силу документа поздравил украинцев премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал он в Facebook.

Гройссман напомнил, что уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

"Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил 9,4 млрд долларов. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!", - написал Гройсман.

Напомним, 21 марта 2014 представители ЕС и премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписали политический блок Соглашения об ассоциации. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть документа.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, который в тот же день был подписан президентом Петром Порошенко.

11 июля 2017 года Совет Европейского союза завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.