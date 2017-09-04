Украинский летчик второй год подряд побеждает на престижном международном авиашоу

Заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации ВСУ Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, Оксанченко получил награду "За безупречный лучший динамический показ" по итогам двух дней авиационного шоу.
Украинский пилот поблагодарил авиационных техников, которые тщательно проверяли перед каждым вылетом все системы самолетов, что позволило показать высокие результаты во время пилотажа.
Отметим, в прошлом году Оксанченко также был признан лучшим пилотом за выполнение фигур высшего пилотажа.
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