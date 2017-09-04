Украинский летчик второй год подряд побеждает на престижном международном авиашоу

Заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации ВСУ Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, Оксанченко получил награду "За безупречный лучший динамический показ" по итогам двух дней авиационного шоу.

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Украинский пилот поблагодарил авиационных техников, которые тщательно проверяли перед каждым вылетом все системы самолетов, что позволило показать высокие результаты во время пилотажа.

Отметим, в прошлом году Оксанченко также был признан лучшим пилотом за выполнение фигур высшего пилотажа.

Напомним, Фокус вспомнил 16 диких и смешных случаев в аэропортах и на бортах самолетов.