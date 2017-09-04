Законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов к началу октября, - представитель Президента в Раде

Обсуждается включение в документ пунктов о полицейский миссии ОБСЕ или миротворческой миссии ЕС

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса представят народным депутатам в начале октября.

Об этом она сказала во время брифинга после заседания Согласительного совета в парламенте, передает "Укринформ".

"Очень много вопросов народных депутатов было по поводу закона о реинтеграции Донбасса. Этот законопроект готов на 99%... Думаю, что в начале октября он будет представлен в парламенте", - сказала Луценко.

Она добавила, что ведется обсуждение включения в законопроект пунктов о полицейский миссии ОБСЕ или миротворческой миссии ЕС.

"Единственный момент, который сейчас обсуждается, - включение в этот законопроект миссии миротворцев или миротворцев, о чем Президент Украины будет говорить в своем выступлении на Генассамблее ООН, куда он поедет во второй половине сентября...", - сказала Луценко.

По ее словам, в законопроекте Россия признана страной-агрессором.

"Ключевые тезисы, которые там озвучены, - Россия названа агрессором... Мы вводим понятие "самооборона". Это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция", потому что там имеют право быть задействованы только силы СБУ, и перейти в легитимность применения Вооруженных сил Украины, Сил специальных операций и Национальной гвардии Украины", - пояснила Луценко.

Она также подчеркнула, что в законопроекте определяется понятие временно оккупированных территорий и нелегитимности самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР".

"Речь идет о понятии временной оккупации Луганской и Донецкой областей Российской Федерацией через узурпацию власти самопровозглашенными республиками "ДНР" и "ЛНР"... Четко сказано, что все решения, которые принимаются самопровозглашенными органами власти на временно оккупированных территориях, являются нелегитимными", - пояснила Ирина Луценко.

Депутат отметила, что законопроект о реинтеграции Донбасса соответствует Минским договоренностям и в нем отдельным разделом прописаны действия украинской власти по возвращению и реинтеграции территорий.

По словам Луценко, законопроект насчитывает 11-12 страниц.

Напомним, Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в сентябре.