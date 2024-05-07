"99% попыток штурмов неудачные": ВС РФ не могут продвинуться под Бахмутом, — Нацгвардия

По словам офицера артиллерии Владимира Назаренко, ситуация на Донбассе остается напряженной и только за последние сутки противник осуществил 17 попыток штурмов. Все они провалились.

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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских защитников на Донбассе. В частности речь идет про Бахмутское направление, где ситуация остается напряженной. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер артиллерии бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, бойцы противника не сбавляют темпов и не отказываются от намерений продвинуться вперед в Донецкой области. Происходит это уже не первый месяц, и даже не первый год.

"В подразделениях накал остается очень-очень большим, то есть нет ни передышки, не утихают обстрелы и попытки противника то на одну, то на другую посадку продвигаться. Враг находится на расстоянии в сотнях метров, иногда в десятках. Бывают штурмы малыми группами, бывают штурмы с применением легкой бронетехники и танков — все зависит от подразделений оккупационного войска, которые получают ту или иную задачу", — заявил Владимир Назаренко.

Отдельно офицер Нацгвардии добавил, что несмотря на попытки штурмов, россияне несут колоссальные потери на Бахмутском направлении. В то же время, вражеские подразделения постоянно пополняются дополнительными резервами. Только за прошлые сутки бойцам Сил обороны удалось отбить 17 штурмов на Бахмутском направлении.

"У них на самом деле огромные потери, особенно в тех штурмах, где они пробуют продвигаться. 99% попыток штурмов неудачные, несмотря на их подготовку и бомбардировки ближних и дальних тылов", — подытожил Владимир Назаренко.

Напомним, 2 мая сообщалось, что лейтенант ВСУ рассказал о реальной ситуации возле Часового Яра в Донецкой области. Украинские военные сдерживают российских военных за пределами Часового Яра. Сложная ситуация наблюдается в Ивановском, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".