МИД: Россия пытается исказить идею и цели размещения миротворцев в Донбассе

Не может быть и речи о присутствии россиян в миротворческом контингенте

Украина считает, что развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе, о чем ранее неоднократно заявляло руководство страны, способствовало бы установлению мира в регионе. При этом в случае принятия соответствующего решения Совбезом ООН среди миротворческого контингента не должно быть представителей РФ.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о возможности размещения миротворцев в Донбассе.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", – говорится в комментарии.

Также не может идти речь и о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ.

В МИД подчеркнули, что заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России представить свою агрессию в качестве внутреннего украинского конфликта и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции.

Напомним, сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".