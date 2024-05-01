"Не прихоть, а требование": МИД "нанял на работу" цифрового представителя с искусственным интеллектом (видео)

Представительницей МИД по консульским вопросам стал цифровой аватар Виктория Ши. Она будет сообщать новости о работе консулов, а также будет реагировать на инциденты или чрезвычайные ситуации.

Related video

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровую личность, которая официально будет комментировать консульскую информацию для медиа. Представительницу МИД по консульским вопросам зовут Виктория Ши. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 1 мая.

Прототипом представительницы внешнеполитического ведомства Украины по консульским вопросам стала украинская певица и инфлюенсер Розали Номбре. Она согласилась принять участие в проекте добровольно и бесплатно. Команда отсняла и оцифровала Номбре.

В МИД отметили, что консульская представительница и ее реальный прототип — это два разных человека, а с официальными комментариями от имени консульской службы ведомства выступает только цифровое лицо Виктория Ши.

В своем первом видеообращении она заявила, что будет сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за пределами страны, а также реагировать на инциденты или чрезвычайные ситуации.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины", — сказала Виктория Ши.

Комментарии представительницы МИД по консульским вопросам будут появляться на официальных ресурсах ведомства, веб-сайте и страницах в соцсетях, их также будет рассылать пресс-служба МИД журналистам.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, отметил, что цифровое лицо позволит реальным дипломатам сосредоточиться на других задачах, связанных с оказанием помощи гражданам. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не прихоть, а требование военного времени. Он считает, что для того, чтобы достигать необходимых для государства результатов, необходимо ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

"Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире", — добавил Кулеба.

МИД предусмотрело несколько уровней защиты аватара от цифровых подделок. Каждое оригинальное видео консульской представительницы имеет QR-код, который ведет на текстовую версию того же самого комментария на официальной странице МИД. Если QR-код отсутствует или же ведет на любой другой сайт, то такое видео не считается достоверным.

В ведомстве отметили, что консульская представительница не является заменой спикера МИД Украины. После завершения срока пребывания на этой должности Олега Николенко МИД уже провел соответствующий конкурс. Победителя определили, он проходит необходимые процедуры спецпроверок.

Напомним, 16 февраля Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что в Украине начали использовать ИИ для диагностики туберкулеза.

Искусственный интеллект сгенерировал клон украинского блогера Ольги Лоек. Девушка стала русской, которая говорит на китайском. Ее имена меняются в соответствии с платформой социальных сетей в Китае.