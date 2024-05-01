"Не примха, а вимога": МЗС "найняло на роботу" цифрову особу зі штучним інтелектом (відео)

Представницею МЗС з консульських питань став цифровий аватар Вікторія Ші. Вона буде повідомляти новини про роботу консулів, а також буде реагувати на інциденти чи надзвичайні ситуації.

Related video

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно буде коментувати консульську інформацію для медіа. Представницю МЗС з консульських питань звати Вікторія Ші. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства у середу, 1 травня.

Прототипом представниці зовнішньополітичного відомства України з консульських питань стала українська співачка та інфлюенсерка Розалі Номбре. Вона погодилася взяти участь у проєкті добровільно і безкоштовно. Команда відзняла та оцифрувала Номбре.

У МЗС наголосили, що консульська представниця та її реальний прототип — це дві різні особи, а з офіційними коментарями від імені консульської служби відомства виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

У своєму першому відеозверненні вона заявила, що повідомлятиме журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за межами країни, а також реагуватиме на інциденти чи надзвичайні ситуації.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України", — сказала Вікторія Ші.

Коментарі представниці МЗС з консульських питань зʼявлятимуться на офіційних ресурсах відомства, вебсайті та сторінках у соцмережах, їх також розсилатиме пресслужба МЗС журналістам.

Голова МЗС Дмитро Кулеба, зазначив, що цифрова особа дозволить реальним дипломатам зосередитися на інших завданнях, пов'язаних із наданням допомоги громадянам. За його словами, використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Він вважає, що для того, аби досягати необхідних для держави результатів, необхідно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

"Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", — додав Кулеба.

МЗС передбачило кілька рівнів захисту аватара від цифрових підробок. Кожне оригінальне відео консульської представниці має QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. Якщо QR-код відсутній або ж веде на будь-який інший сайт, то таке відео не вважається достовірним.

У відомстві наголосили, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело відповідний конкурс. Переможця визначили, він проходить необхідні процедури спецперевірок.

Нагадаємо, 16 лютого Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що в Україні почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу.

Штучний інтелект згенерував клон української блогерки Ольги Лоєк. Дівчина стала росіянкою, яка розмовляє китайською. Її імена змінюються відповідно до платформи соціальних мереж в Китаї.