Оружие, которое остановит войну: как искусственный интеллект произведет революцию на поле боя

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ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ПРЕКРАТИТ ВОЙНЫ?

После окончания российско-украинского непримиримого противостояния все последующие войны будут иными. Писал в начале войны и даже сериал с коллегами сделали, что развитие дроновых роев, которые управляются искусственным интеллектом, способно обеспечить победу в войне. И даже нивелировать наличие у врага ядерного оружия.

И вот уже сейчас видим, как стремительно меняется картина боя.

На тех участках фронта, где в наличии достаточное количество воздушных дронов всех специализаций — разведывательные, бомберы, камикадзе — результативная активность врага становится невозможной. Бронетехника уничтожается артиллерией по координатам, которые предоставляют разведывательные дроны, остатки добиваются камикадзе. Они же вместе с бомберами уничтожают живую силу, как только она вылезает из укрытий.

Фактически, вопрос лишь в количестве беспилотников и, соответственно, количества операторов для их управления. Но это все имеет значение до использования искусственного интеллекта и неотвратимой миниатюризации дронов всех типов.

Что, собственно, имеется в виду под ИИ и почему его применение приведет к революционным последствиям?

Сегодня классический подход: один дрон — один оператор. Конечно, есть варианты, когда один оператор способен доставить к вражеской позиции несколько беспилотников, которые будут следовать за ведущим дроном на автопилоте, но боевую задачу все равно выполняет человек. Именно он определяет приоритетность целей и каким образом их поражать — сверху, сзади, сбоку или фронтально. Существуют и полностью автоматические дроны-камикадзе: "выпустил и забыл", но на реальной войне результативность их оказалась явно недостаточной.

То есть, численность подготовленных операторов является более сложным лимитирующим фактором, чем даже наличие самих дронов. Также управление дроном со стороны оператора во время боевого использования и делает работу РЭБ относительно эффективной. Потому что эти системы в основном разрушают именно связь "оператор-дрон", чем превращают боевой беспилотник в слепого Карлсона (не того слепого, что журналист, а того, что с пропеллером).

С распространением ИИ картина меняется принципиально. Он способен управлять несколькими десятками дронов разного типа, которые будут доставляться к позиции врага по координатам, без участия человека. Далее ИИ самостоятельно будет управлять этим роем дронов, и за счет небольших расстояний, систему связи в рое можно сделать очень надежной — РЭБ отдыхает.

Кстати, с развитием спутникового Интернета проблема защищенной связи вообще отпадет.

В будущем дрону не понадобится оператор Фото: Радио Свобода

ИИ — это, фактически, компьютерная программа, и ее можно сконфигурировать распределенным образом между всеми дронами роя. Поэтому невозможно будет уничтожить какой-то главный дрон — и весь рой выключится. Нет, с уменьшением во время боя количества дронов ИИ несколько замедлится, но все равно будет выполнять задачу — это принцип голографии.

Дроны уже уменьшаются в размерах при увеличении эффективности — времени нахождения в воздухе, боевой нагрузки, скорости, защищенности против РЭБ. И уже скоро массово появятся противопехотные дроны — небольшие, почти незаметные, способные проникать в траншеи, блиндажи и другие тайники, и с зарядом, достаточным для гарантированно уничтожения одного вражеского бойца.

Добавьте к этому стремительное развитие наземных и морских беспилотников. При этом, вооруженные силы обороняющейся страны смогут оказать эффективное сопротивление, находясь в стационарных защитных сооружениях, построенных заранее (вместе с дорогами, как же без дорог!). А вот агрессору придется наступать по открытой местности, что является гарантированным самоубийством, на что даже зеков подписать не удастся.

А теперь попробуйте представить, каким образом агрессор сможет физически захватить какие-либо территории соседней страны, если большая часть его армия вторжения будет уничтожаться сразу после пересечения государственной границы?

Что можно противопоставить роям защищенных дронов с искусственным интеллектом? Только такие же рои, только с функционалом истребителей. Но это будет работать против относительно крупных дронов. А с небольшими противопехотными что-то сделать будет почти невозможно. Потому что фактически — это пуля, которая всегда попадает в цель. Кто-то способен сделать перехватчик автоматной пули?

Пригодиться может разве что какой-нибудь боевой скафандр для штурмовиков. Но он будет на порядки дороже противопехотного дрона, что сделает агрессию экономически абсурдной.

Между прочим, в противостоянии Израиля и ХАМАСа рои дронов почти не помогут. Потому что боевики ХАМАСа удачно маскируются под гражданское население. Поэтому с различением, кто перед тобой, возникают не абы какие сложности даже у естественного — человеческого — интеллекта, что уж говорить об искусственном.

Авиация при наличии современной ПВО теряет свою определяющую роль, мы это видим в этой войне. У агрессора остаются только ракеты. Но это пока не будут созданы средства доставки дроновых роев в район базирования вражеских ракетных комплексов.

Мировыми лидерами этого стратегического направления являются США и Китай, причем Китай даже несколько опережает Штаты. Далее следуют Израиль и Великобритания. Но нет сомнений, что наблюдая за ходом российско-украинской войны, темой дронов начали активно заниматься все развитые страны мира.

А сейчас — внимание! — вопрос: вы думаете, что где-то в тайном бункере под руководством наших Минцифры и Стратегпрома забраны лучшие специалисты, которые круглосуточно работают над разработкой украинских роев дронов с искусственным интеллектом? Да вот же... Хотя больше всего это нужно именно нам.

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