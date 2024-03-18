Аэроразведчик заменил артиллериста. Кто стал самым важным на поле боя в последнее время

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Немного вам о ситуации на фронте.

Здесь будет каша. Ну такая уж смешанная ситуация.

Начну с того, что враг активно сбивает fpv-дроны ружьями. У них работают спецгруппы со стреляющими дробью стволами.

Параллельно может работать ружье РЭБа, подавляющее связь дрона.

Это как незначительный аспект.

Показателен он в том, что враг системный. Даже орко-советская армия подстраивается и перестраивает структуру подразделений под реалии в поле боя.

Точную цифру не скажу, но у нас уже сбили немало бортов. Этот факт заставил нас менять тактику полетов.

Еще больше сейчас растет значение воздушной разведки. У кого больше глаз в небе, кто быстрее обрабатывает информацию — у того и есть преимущество. Чем дальше летают эти "глаза" — тем глубже можно сковывать противника.

К сожалению, у орков и здесь преимущество. Над позициями вглубь 20 километров везде висят вражеские крылья. Которые анализируют наши пункты, логистику, передвижение и корректируют огонь.

Центральный боец в этой войне – это уже не артиллерист или оператор ударного дрона. Это тот боец, который дает картинку, куда именно в этот момент вести огонь, потому что в эту секунду работает враг на условном танке или системе, выпускающей ракеты С300.

И через короткое время информация будет уже не актуальной.

Фактически, условный аэроразведчик и управляет боем.

На линии фронта – прямо сейчас

Учитывая это, еще более важным становится тема системы управления.

Представьте: на поле боя проходят десятки важных процессов:

Множество экипажей работает с ударными дронами. Они глушат друг друга, перебивают каналы. РЭБы наших подразделений также влияют и на наши дроны – могут глушить и наши птички. В это же время работает много разведывательных дронов, могут идти штурмовые атаки врага в десяти метрах от наших позиции. Может проходить передвижение техники противника в километрах от позиций.

И все это происходит в одну секунду.

И всем этим командиру нужно управлять и принимать качественные решения.

Уже прошло время командиров, которые занимают высоты, наглядно смотрят на бой и криком раздают команды.

Те командиры, которые упорядочивают военные процессы на планшете и экране, анализируют данные, — те имеют существенное преимущество.

Наконец-то активнее начали строить линии обороны. Радует, когда видишь, что едут "зубы дракона", лес, другие бетонные постройки.

Все это круто. Но пока слишком далеко от идеала.

Строить нужно постоянно и по всей стране. С лучшими строительными кампаниями. И специалистами. И не думать, что двумя инженерными ротами можно построить линии обороны.

Извините за все подряд.

Вся эта информация не является секретом.

Просто хочется, чтобы все максимально понимали, что у нас происходит.

Это важно! Для нас в первую очередь.

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