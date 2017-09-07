Песков: Россия – не сторона конфликта, поэтому и миротворцы на границе с ней не нужны

Миротворцы в Донбассе могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями "республик" — "ЛНР и "ДНР", поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", — отметил Песков.

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Он добавил, что Россия решительно отвергает обвинения в том, что является стороной конфликта в Донбассе.

"Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще какие-то стороны, но мы с этим категорически не согласны",- сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".