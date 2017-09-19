С коротко не ясно. Почему вооруженной стране необходим закон об оружии

Власти не могут прийти к консенсусу о легализации короткоствола. Между тем страна наводнена оружием. На руках у населения до 5 млн незаконных стволов

Украинцы в последние годы чувствуют себя незащищёнными. Полиция рапортует об уверенном снижении преступности. Но после наступления темноты улицы наводняют личности в спортивных брюках "адидас" и кепках.

Такое положение вещей ставит на повестку дня вопрос: стоит ли государству позволить гражданам защищаться самим? Судя по настроениям в соцсетях, сторонников легализации оружия становится всё больше. К стандартным аргументам "за" (право на самозащиту, позитивный опыт других стран, где оружие разрешено) добавился ещё один — поток нелегального оружия из зоны АТО, который идёт на вооружение криминалитета, в то время как законопослушные граждане оказываются беззащитными перед преступниками.

Здравые аргументы можно найти в позициях как сторонников, так и противников легализации короткоствола. Но главная проблема в другом — как отмечается в отчёте международной организации Small Arms Survey, в Украине нет прозрачного законодательства, которое бы регулировало производство и приобретение оружия, а также владение им.

Оружейные дела регулирует маловразумительный набор из десятков подзаконных актов в виде приказов и инструкций МВД, зачастую с грифом "для служебного пользования". Это порождает неразбериху. Достаточно вспомнить многочисленные скандалы вокруг наградного оружия. Лишь в прошлом году после нескольких проигранных судов МВД согласилось опубликовать марки оружия, выданного ведомством в качестве награды частным лицам. Выяснилось, что в их число входит не только короткоствольное оружие, но и автоматы, и штурмовые винтовки. Министр внутренних дел Арсен Аваков не смог вразумительно пояснить, по каким критериям отбирались награждаемые и марки оружия, которое им выдавали. Да и сам список лиц, получивших наградное оружие, МВД не раскрыло до сих пор.

Этот кейс в очередной раз доказывает, что страна живёт в глубоком Средневековье. Так же, как и тысячу лет назад, в Украине действуют разные законы для элит и "холопов". Так же, как и во времена феодальных уделов, князь по собственному усмотрению решает, кто из вассалов имеет право носить меч, а кому хватит и сомнительной возможности "смиренно челом бить" перед государевой полицией в поисках защиты и правды.

Общество пацифистов

Украина живёт в глубоком Средневековье. Так же, как и тысячу лет назад, в стране действуют разные законы для элит и "холопов"

По информации МВД, преступность идёт на спад: за I квартал 2016-го в Украине совершено 195 тыс. преступлений, тогда как за тот же период этого года лишь 158 тыс.

Однако глава Ассоциации владельцев оружия Украины Георгий Учайкин официальной статистике не верит: "Рост преступности — абсолютно прогнозируемое явление. В стране, где беднеют люди, идут военные действия и есть неконтролируемые участки границы, через которые поставляется нелегальное оружие, это закономерно. Сегодня каждый украинец должен спросить себя: я хочу приобрести оружие для самозащиты, потому что вынужден рассчитывать исключительно на свои силы, или я не хочу приобретать оружие, потому что доверяю полиции? Уверен, что 80% выберут первый вариант", — говорит он.

Впрочем, опрос социологической группы "Рейтинг", проведённый в мае этого года, показал, что против легализации выступают 77% украинцев. 18% респондентов поддерживают подобную инициативу и 5% не определились.

Позицию большинства граждан по этому вопросу разделяет и президент. В 2015-м, после того как петиция авторства Георгия Учайкина о внесении изменений в Конституцию относительно права граждан на владение оружием набрала 36 тыс. голосов при необходимых 25 тыс., Порошенко заявил, что "согласен с 82% украинцев, которые настроены против". "Безусловно, я не поддерживаю тех, кто хочет ходить по улицам с автоматическим оружием и таким образом дестабилизировать ситуацию в обществе в тех городах, которые далеко от зоны АТО", — сказал президент.

Оружие — в массы

Заявления в поддержку вооружения украинцев звучат регулярно. В 2015 году о необходимости принятия соответствующего закона говорил тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. Разработать и внести в парламент такой документ обещал Дмитрий Ярош. О разработке законопроекта о законном обороте оружия в июне этого года сообщил глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, который, к слову, сам отличился применением наградного пистолета в известном конфликте с Вячеславом Химикусом (дело по факту стрельбы было закрыто, а действия Пашинского признаны необходимой самообороной).

В общей сложности с 1998 года на рассмотрение Верховной Рады поступило 14 законопроектов, призванных упорядочить обращение гражданских лиц с оружием. Однако ни один из них не стал законом. Сегодня на рассмотрении парламента находятся сразу два законопроекта, призванных урегулировать сферу обращения граждан с оружием, которая на данный момент определяется лишь постановлениями Кабинета министров и внутренними инструкциями и приказами МВД. Законопроект №1135 "Об огнестрельном оружии гражданского назначения" внёс народный депутат Сергей Каплин в 2014 году.

Тогда же был зарегистрирован и законопроект №1135-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" авторства группы нардепов, в числе которых представители БПП, "Народного фронта", "Свободы", а также большая часть фракции Радикальной партии Ляшко. Учитывая, что главное Научно-экспертное управление Верховной Рады признало законопроект 1135-1 более совершенным и обоснованным, можно полагать, что именно этот документ имеет шансы на рассмотрение сессионным залом в случае принятия соответствующего политического решения.

Сегодня украинцы могут легально владеть пневматическим оружием калибром до 4,5 мм и скоростью полёта пули до 100 м/с, а также "игрушечным" огнестрелом под патрон Флобера калибра до 4,5 мм. В патроне этого типа пулю выталкивает заряд капсуля, из-за чего убойная сила пули крайне мала, и пистолеты под патрон Флобера используют в основном для спортивной стрельбы.

Также можно официально зарегистрировать длинноствольное гладкоствольное оружие, газовое оружие, пневматическое оружие калибром более 4,5 мм и скоростью полёта пули более 100 м/с и огнестрельное оружие под патрон Флобера калибром более 4,5 мм. Эти виды оружия интересны в основном охотникам и ставшим многочисленными в последнее годы группам догхантеров и кроухантеров, то есть любителей пострелять в городе по воронам и собакам.

Также можно получить разрешение на длинноствольное огнестрельное нарезное оружие и комбинированное огнестрельное оружие. Это охотничье оружие, рассчитанное на крупную дичь. Использовать эти два типа оружия для самооброны проблематично.

Вышеупомянутый же законопроект предлагает разрешить гражданам приобретать короткоствольное гладкоствольное оружие и короткоствольное огнестрельное оружие, оснащённое эластичными пулями менее смертельного действия.

Оружие первой категории авторы предлагают оставить в свободной продаже, для последующих — установить ограниченный оборот. Так, приобрести короткоствольное огнестрельное оружие в случае принятия законопроекта смогут несудимые, психически здоровые, дееспособные граждане старше 21 года после прохождения специальных курсов и приобретения сейфа для его хранения. Документ также разрешает свободное ношение оружия, за исключением случаев посещения массовых мероприятий. За незаконную передачу оружия другому лицу, его утерю или ненадлежащее хранение, а также за ношение оружия в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде штрафов, конфискации пистолета и лишения разрешения на оружие.

В пояснительной записке авторы ссылаются на позитивный опыт стран Балтии, Грузии, Молдовы, Беларуси, где принятие аналогичных законов привело к снижению уровня преступности, а количество случаев применения зарегистрированного оружия в преступных целях составляет мизерную тысячную долю процента от общего числа правонарушений.

Один из авторов законопроекта, народный депутат Юрий Левченко ("Свобода"), называет две причины, по которым он поставил свою подпись под документом. "В обществе должно быть равенство: когда власть в стране захвачена олигархатом, гражданин должен иметь возможность себя защитить. Зная, что у человека может быть при себе оружие, какой-нибудь сын депутата или брат прокурора хорошо подумает, прежде чем совершить против него незаконные действия. К тому же, учитывая действия нашего северного соседа, необходимо, чтобы население было вооружено на случай тотальной войны, как это сделано, например, в Швейцарии — одной из самых вооружённых и при этом наиболее мирных стран".

"Травмат" для избранных

До $500 составляет стоимость пистолета на чёрном рынке

Однако "легалайз" короткоствола — дело будущего. Пока же возможности рядового украинца, желающего приобрести оружие для самозащиты, весьма ограничены. Как уже говорилось, легально из короткоствола гражданам доступны лишь пневматические пистолеты и оружие под патрон Флобера. Также можно купить газовые пистолеты и револьверы, оформив разрешение в МВД. Однако "пневматика" может остановить нападающего разве что своим видом (многие модели внешне имитируют боевые пистолеты), а применение газового пистолета способно воздействовать и на самого стрелка, если выстрел произведён в закрытом помещении или направление ветра окажется в сторону стрелявшего.

Куда более опасен травматический пистолет, или как его называют "резинострел". Однако согласно приказу МВД №379 от 2000 года для служебного пользования (то есть текст приказа недоступен для ознакомления) приобрести такое оружие могут лишь работники судов, правоохранительных органов и их родственники, народные депутаты и их помощники, журналисты, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащие, кроме тех, кто проходит срочную службу, государственные служащие, имеющие категории и ранги. По словам Георгия Учайкина, такие условия легальной покупки "травматики" лишь поощряют коррупцию. "Получить разрешение на травматический пистолет, если по факту ты не входишь в нужную категорию, возможно через посредников. Это будет стоить $400–500. Таким образом, по нашим данным, продано более 300 тыс. стволов", — говорит он.

При этом в соседней России владение травматическим оружием при условии получения разрешения и регистрации позволено всем дееспособным и несудимым гражданам. А в ближайшее время может быть принят закон, разрешающий и владение короткоствольным нарезным оружием, говорит Учайкин, ссылаясь на информацию профильных ассоциаций РФ. Экономический эффект, по их прогнозам, составит 800 млрд рублей (около 350 млрд грн).

Очевидно, что и у нас лоббистами закона об оружии движет не только забота о праве граждан на самозащиту: по подсчётам Ассоциации владельцев оружия, в случае принятия документа в течение 5–7 лет в Украине будет продано минимум 5 млн единиц короткоствола. Цена пистолета системы Макарова может составить около $150, что вполне доступно для среднего украинца. "На складах Минобороны лежит около миллиона списанных пистолетов Макарова. Сейчас их отдают по $8–10 на переработку в "травматику", которую нам потом продают по $550. Даже ПМ 1963 года выпуска способен выполнить функцию самозащиты не хуже современных аналогов", — считает Учайкин.

Не готовы?

Позиция МВД неизменна: к свободному владению оружием Украина не готова. "У нашего общества пока нет достаточного понимания, в каких ситуациях можно применить оружие на законных основаниях, а в каких не стоит, — говорит первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. — Кроме того, я как человек, который 20 лет носит оружие постоянно, могу сказать, что недостаточно иметь при себе оружие, нужно ещё уметь им пользоваться. Если на вас нападают, ещё не факт, что вы вообще успеете достать пистолет".

Психиатр Семён Глузман добавляет: не каждый способен выстрелить в человека, даже если тот представляет реальную опасность. А вот сам факт появления в ходе инцидента пистолета может сыграть против его владельца. "Увидев, что у меня есть оружие, меня могут убить, даже если изначально у нападающих таких планов не было, — рассказывает он. — Ведь у негодяев нет никаких нравственных тормозов".

Впрочем, вероятность принятия закона о гражданском оружии этим составом парламента минимальна, говорит Юрий Левченко. "Я предполагаю, что коалиция может внести суррогатный законопроект, который будет называться законом о легальном обороте оружия, но по факту просто сведёт в один документ все действующие инструкции Министерства внутренних дел и ничего на практике не изменит", — прогнозирует депутат. По сути власти проведут очередную псевдореформу. Которая в реальности не изменит ничего.