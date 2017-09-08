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Главная » Страна » Кубиву нужно более 35 млрд грн для модернизации устаревшей инфраструктуры

Кубиву нужно более 35 млрд грн для модернизации устаревшей инфраструктуры

Кубиву нужно более 35 млрд грн для модернизации устаревшей инфраструктуры
Степан Кубив / Фото: facebook.com/mineconomdev

Обеспечить такой финансовый ресурс без частного капитала нельзя 

08.09.17 75
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Цена модернизации устаревшей инфраструктуры в Украине составляет более 35 млрд долларов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время презентации законопроекта "О концессиях", разработанного Минэкономразвития совместно с ЕБРР и международными консультантами, сообщает "Укринформ".

"Сегодня для ремонта дорог мы направляем чрезвычайные усилия и средства. По подсчетам экспертов, для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 млрд долларов", - заявил Кубив.

Эта сумма, по словам чиновника, должна быть сконцентрирована и диверсифицирована между проектами, необходимыми для воплощения европейских стандартов инфраструктурного подхода.

"Обеспечить такой финансовый ресурс нельзя без частного капитала, и одним из механизмов развития современной инфраструктуры является государственно-частное партнерство", - отметил Кубив.

Напомним, немцы модернизируют Днепровскую ГЭС-1 за 1,76 млрд грн.

 
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