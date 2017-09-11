Грицак рассказал об "очищении" СБУ от коррупционеров

В отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которые "желают заработать на бизнесе", открыты 84 уголовных производства. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает пресс-центр ведомства.

"Мы решительно очищаем собственные ряды от желающих "заработать" на бизнесе, открыто 84 уголовных производства, судами различных инстанций вынесено 23 обвинительных приговорах, сообщено о подозрении 55 сотрудникам Службы, направлены в суд материалы еще по 16 уголовным производствами", - сказал Грицак.

Он добавил, что "СБУ не ставит целью бороться с бизнесом". В подтверждение этих слов Грицак и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета подписали в Киеве Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между двумя структурами. В рамках меморандума стороны договорились установить эффективное сотрудничество через механизм постоянных и прозрачных контактов и обмена информацией.

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Шемета подчеркнул, что из всего количества жалоб только три процента касаются СБУ. Он также отметил, что Служба является одной из самых добросовестных в плане выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена с 95-процентным результатом.