Гранты на поддержку микробизнеса: кто и где может получить 100 тысяч гривен

Грантовый конкурс объявлен для владельцев микробизнеса в Харьковской, Одесской, Николаевской областях и городе Киеве.

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Международная гуманитарная организация Help — Hilfe zur Selbsthilfe проводит конкурс на предоставление грантов для предпринимателей микробизнеса, проживающих в Харьковской, Одесской, Николаевской областях и городе Киеве. Об этом сообщили на сайте Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

Грантовый конкурс направлен на предпринимателей микробизнеса, проживающих в Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также в городе Киеве. В столице доступен только для ветеранов и релокированных микропредприятий.

В программе могут принять участие следующие приоритетные категории:

перемещенные лица, бизнес которых был поврежден во время боевых действий;

лица и семьи, которые непосредственно пострадали от конфликта, в том числе те, бизнес которых был поврежден или разрушен;

ветераны (при условии предъявления удостоверения участника боевых действий на территории Украины после 2014 года);

женщины, которые были перемещены в результате конфликта и сейчас проживают в другом регионе или на другой территории;

женщины, которые являются главой домохозяйства из-за того, что их муж находится на военной службе, служит или получил ранение;

лица с инвалидностью с подтвержденным статусом инвалидности.

Программа предлагает предоставление финансовой помощи без обязательного возврата:

крафтовому бизнесу (столярство, изготовление украшений, гончарство и т. д.);

предприятиям сферы услуг (уборка, уход за домами, ландшафтные услуги, фитнес, красота и т. д.).

Последний срок подачи заявок составляет 31 мая 2024 года.

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач рассказал Фокусу, почему для бизнеса очень важна идея. Также напомним, что недавно украинцам разрешили покупать в ипотеку не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.