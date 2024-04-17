До 100 тыс грн: кто из украинцев может получить грант от Красного Креста

Помощь будет начислена для ВПЛ, которые имеют регистрацию в Черкасской территориальной общине после начала полномасштабной войны и могут вести хозяйственную деятельность, и местным жителям, которые потеряли собственное дело или работу.

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Общество Красного Креста проводит регистрацию жителей Черкасс для получения специальных выплат. Целью этих выплат является оказание поддержки домохозяйствам, пострадавшим от последствий военных действий. Об этом говорится в пресс-службе организации.

100 тысяч гривен предоставляются для развития или восстановления источников дохода домашних хозяйств. Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при поддержке Cruz Roja Española.

Кто может получить денежную помощь

Программа Красного Креста предоставляет грантовую поддержку домашним хозяйствам Черкасской ТГ, которые пострадали от военных действий на Украине, в размере 100 тысяч гривен. Этот грант будет предоставлен лицам, зарегистрированным в Черкасской территориальной общине после 24 февраля 2022 года и способным заниматься хозяйственной деятельностью, а также местным жителям, потерявшим собственный бизнес или работу.

Получатели помощи должны подходить хотя бы под один из следующих критериев уязвимости:

люди старше 65 лет,

лица с инвалидностью I или II группы,

семьи с двумя детьми до 18 лет,

родители-одиночки несовершеннолетних детей,

безработные.

Кроме того, необходимо предоставить такие документы:

паспорт;

ИНН;

документ, подтверждающий социальный статус;

свидетельства о рождении детей;

пенсионное удостоверение;

справка из Центра занятости;

справка по персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии на каждого члена домохозяйства;

документы, удостоверяющие хозяйственную деятельность заявителя: ФЛП, лицензии, сертификаты и т.д.

Узнать подробно об условиях участия в проекте и зарегистрироваться можно до 3 мая 2024 года по ссылке.

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