До 100 тис грн: хто з українців може отримати грант від Червоного Хреста

Допомогу буде нараховано для ВПО, які мають реєстрацію в Черкаській територіальній громаді після початку повномасштабної війни та можуть вести господарську діяльність, і місцевим жителям, які втратили власну справу або роботу.

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Товариство Червоного Хреста проводить реєстрацію жителів Черкас для отримання спеціальних виплат. Метою цих виплат є надання підтримки домогосподарствам, які постраждали від наслідків воєнних дій. Про це йдеться у пресслужбі організації.

100 тисяч гривень надаються для розвитку або відновлення джерел доходу домашніх господарств. Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за підтримки Cruz Roja Española.

Хто може отримати грошову допомогу

Програма Червоного Хреста надає грантову підтримку домашнім господарствам Черкаської ТГ, які постраждали від воєнних дій в Україні, у розмірі 100 тисяч гривень. Цей грант буде надано особам, які зареєстровані в Черкаській територіальній громаді після 24 лютого 2022 року та спроможні займатися господарською діяльністю, а також місцевим жителям, які втратили власний бізнес або роботу.

Одержувачі допомоги повинні підходити хоча б під один із таких критеріїв уразливості:

люди, старші за 65 років,

особи з інвалідністю I або II групи,

сім'ї з двома дітьми до 18 років,

батьки-одинаки неповнолітніх дітей,

безробітні.

Крім того, необхідно надати такі документи:

паспорт;

ІПН;

документ, що підтверджує соціальний статус;

свідоцтва про народження дітей;

пенсійне посвідчення;

довідка з Центру зайнятості;

довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії на кожного члена домогосподарства;

документи, що засвідчують господарську діяльність заявника: ФОП, ліцензії, сертифікати тощо.

Дізнатися детально про умови участі в проєкті та зареєструватися можна до 3 травня 2024 року за посиланням.

Раніше доктор економічних наук Андрій Ділгач розповів Фокусу, чому для бізнесу дуже важлива ідея. Також нагадаємо, що нещодавно українцям дозволили купувати в іпотеку не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.