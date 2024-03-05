15 тисяч євро, щоб відкрити свій бізнес: як українцям отримати новий грант від ЄС

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, гранти від європейських партнерів України отримає бізнес, який створює продукти з інноваційною складовою.

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Українці, які мають бізнес або хотіли б відкрити власну справу, можуть зареєструватися та долучитися до програми "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу". Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Програма EU4Business: хто може стати учасником і як приєднатися

Зазначається, що учасники програми отримають фінансування на відновлення та розвиток бізнесу. Загалом на програму було виділено 300 тисяч євро, а на одного учасника виділятимуть по 15 тисяч євро.

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Подавати заявки на грант EU4Business можна, якщо створені продукти та послуги містять інноваційну складову, а в планах — розширення бізнесу або експорт.

Також за грантові кошти можна:

купити обладнання, програмне забезпечення, сировину та інструменти;

зберегти або створити робочі місця;

орендувати приміщення, обладнання або програмне забезпечення;

купити послуги для підтримки виробництва, розвивати експортний та інноваційний потенціал;

оплатити витрати, пов'язані з транспортуванням, переїздом або перекваліфікацією.

Як зареєструватися

Реєстрація для отримання грантів триватиме до 10 березня 2024 року і доступна за посиланням. Сама процедура реєстрації відбувається так:

претенденти подають заявку на порталі Українського фонду стартапів;

Український фонд стартапів вивчає заявки на відповідність вимогам і повноту інформації;

незалежні експерти оцінюють заявки та інтерв'ю з кандидатами, які увійдуть до короткого списку топ-25;

Фонд стартапів запросить потенційних переможців на співбесіду;

Фонд підтверджує надану претендентами інформацію та підписує грантові угоди.

Попередньо, гранти будуть виплачені 20 переможцям.

Зазначимо також, що програма EU4Business співфінансується Євросоюзом та урядом Німеччини.

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