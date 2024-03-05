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Економіка Війна та гроші

15 тисяч євро, щоб відкрити свій бізнес: як українцям отримати новий грант від ЄС

Бізнес, гранти, гроші
Фото: З відкритих джерел | В Україні виплатять гранти 20 підприємцям на відкриття або розширення свого бізнесу

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, гранти від європейських партнерів України отримає бізнес, який створює продукти з інноваційною складовою.

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Українці, які мають бізнес або хотіли б відкрити власну справу, можуть зареєструватися та долучитися до програми "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу". Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Програма EU4Business: хто може стати учасником і як приєднатися

Зазначається, що учасники програми отримають фінансування на відновлення та розвиток бізнесу. Загалом на програму було виділено 300 тисяч євро, а на одного учасника виділятимуть по 15 тисяч євро.

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Подавати заявки на грант EU4Business можна, якщо створені продукти та послуги містять інноваційну складову, а в планах — розширення бізнесу або експорт.

Також за грантові кошти можна:

  • купити обладнання, програмне забезпечення, сировину та інструменти;
  • зберегти або створити робочі місця;
  • орендувати приміщення, обладнання або програмне забезпечення;
  • купити послуги для підтримки виробництва, розвивати експортний та інноваційний потенціал;
  • оплатити витрати, пов'язані з транспортуванням, переїздом або перекваліфікацією.

Як зареєструватися

Реєстрація для отримання грантів триватиме до 10 березня 2024 року і доступна за посиланням. Сама процедура реєстрації відбувається так:

  • претенденти подають заявку на порталі Українського фонду стартапів;
  • Український фонд стартапів вивчає заявки на відповідність вимогам і повноту інформації;
  • незалежні експерти оцінюють заявки та інтерв'ю з кандидатами, які увійдуть до короткого списку топ-25;
  • Фонд стартапів запросить потенційних переможців на співбесіду;
  • Фонд підтверджує надану претендентами інформацію та підписує грантові угоди.

Попередньо, гранти будуть виплачені 20 переможцям.

Зазначимо також, що програма EU4Business співфінансується Євросоюзом та урядом Німеччини.

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