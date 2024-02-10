Гранти 2024 року — це нові можливості для розвитку малого бізнесу, реалізації соціальних проєктів, зміцнення громадянського суспільства. Фокус зібрав інформацію про найважливіші програми підтримки підприємців і організаторів стартапів.

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В Україні збільшуються можливості для отримання безповоротної допомоги як від іноземних організацій, так і від уряду. Зокрема, український уряд ще минулої осені удосконалив порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Зокрема розширено можливості для використання грантових коштів, зменшено кількість документів, що необхідно надати банку для підтвердження витрат, до того ж скасували граничні суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв. Важливо, що спростили і отримання та використання грантових коштів для підприємців-ветеранів. Тим часом, як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, понад 13 тисяч українців отримали від держави фінансову підтримку у вигляді грантів на старт або розширення бізнесу за проектом "єРобота". Загалом через гранти в розвиток підприємництва держава інвестувала з липня 2022 року 7 млрд грн.

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Гранти в Україні: удосконалено порядок надання

За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, відбулася ціла низки змін і спрощень отримання грантів від держави.

Головні зміни в умовах щодо надання грантів від держави

Підприємцям можна використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитлових приміщень, а ще й земельних ділянок, які будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях.

Скасовано визначення граничної суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв.

Ухвалення рішень за всіма позитивними результатами відбуватиметься протягом однієї хвилі без переносу розгляду на наступну.

Зменшилася кількість документів, які підприємці мають подавати до уповноваженого банку для оплати витрат за рахунок грантових коштів. Тепер буде потрібен лише один із цих двох документів: рахунок-фактура чи договір між отримувачем і постачальником.

Надано можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тис грн, адже до цього лише другий з подружжя міг взяти його.

Скасована обов’язкова умова співфінансування при отриманні грантів розміром до 500 тис грн. Відтепер підприємцям-ветеранам необхідно буде використовувати власні або кредитні кошти лише при отриманні максимального розміру гранту на суму від 500 тис грн до 1 млн грн.

Підприємцям можна використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитлових приміщень, а ще й земельних ділянок, які будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях

"Це має прискорити отримання підприємцями грантових коштів, а згодом і створення нових робочих місць", — пояснила Тетяна Бережна.

Зазначимо, що гранти доступні для всіх видів бізнесу, окрім грального, алкогольного, тютюнового.

Загалом гранти в Україні можна отримати на підтримку стійкості бізнесу, аграрних підприємств, навчання та розвиток власної справи.

"Наразі для отримання грантів — найбільш сприятливий час, бо до України надходять великі кошти від донорів, особливу увагу звертають на переробну та аграрну галузі", — зазначає експертка із залучення грантових ресурсів, директорка консалтингової компанії "Центр розвитку "ЧАС ЗМІН" Мар’яна Кобеля-Звір.

Фокус розповідає, на які грантові програми, що доступні як для середнього бізнесу, так і малого, варто звернути увагу.

В Україні відбулася ціла низки змін і спрощень умов отримання грантів від держави Фото: unsplash.com

Грантова програма "Новий рівень"

За грантовою програмою для переробних підприємств "Новий рівень" в межах державного проєкту "єРобота" підприємці можуть отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він зобов’язаний створити до 25 робочих місць.

Такий грант надається українцям, які хочуть отримати кошти для започаткування чи розвитку переробного бізнесу. Від 5 лютого 2024 року можна подавати заявки на першу цього року хвилю. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Подання заявки підприємцями здійснюється через портал "Дія".

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Мікрогрант "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна справа" в межах проєкту "єРобота" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

За програмою "Власна справа" станом на 5 лютого 2024 року вже видано 12 227 мікрогрантів на 2,9 млрд грн, повідомляє Мінекономіки.

Подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи можна через портал "Дія". А покрокову відеоінструкцію подання заяви надає Державний центр зайнятості.

Учасники бойових дій і другий з їх подружжя можуть отримати гранти Фото: Генштаб ЗСУ

Ветеранський компонент програми "Власна справа"

Фокус вже повідомляв, що учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя в Україні можуть отримати наступні гранти:

до 250 тис грн., до 500 тис грн. та до 1 млн грн. — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис грн. та до 500 тис грн. — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис грн. до 1 млн грн. ветеран має бути зареєстрований, як ФОП, не менше, ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Мікрогрант на розвиток садівництва надається тим, хто має власну землю або землю в користуванні щонайменше на 25 років Фото: УНИАН

Зазначимо, що в межах проєкту "єРобота" можна отримати також:

мікрогрант на розвиток теплиць у розмірі від 5 млн до 7 млн грн. та витратити кошти на будівництво комплексу або обладнання. Фінансування: 70% на 30% для першої тисячі учасників, для наступних – 50% на 50%. Підприємець має сплатити половину отриманого гранта у вигляді податків протягом трьох років.

у розмірі від 5 млн до 7 млн грн. та витратити кошти на будівництво комплексу або обладнання. Фінансування: 70% на 30% для першої тисячі учасників, для наступних – 50% на 50%. Підприємець має сплатити половину отриманого гранта у вигляді податків протягом трьох років. мікрогрант на розвиток садівництва. У програмі можуть брати участь підприємці, які мають власну землю або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Бюджет — від 150 тис до 400 тисяч грн на 1 га садів. Держава фінансує 70% від вартості проєкту.

Подати заявку на грант можна на спеціальному сайті "єРобота" або через застосунок "Дія".

"Ви маєте усвідомлювати, що грант — це цільова допомога, вона орієнтована на позитивний соціально-економічний ефект для суспільства, якщо в вашому проєкті він відсутній, то з дуже високою вірогідністю ви не отримаєте фінансову допомогу. Серед ста учасників тільки п’яти надається грант, проте це не має вас лякати, це тільки вказує на те, що інший бізнес некоректно заповнює власну заявку чи не звертає увагу на весь перелік вимог до компаній. Якісна заявка та наявна стратегія розвитку бізнесу — міцний фундамент для отримання грантової пропозиції та подальшого фінансування", — зазначила експертка з залучення грантових ресурсів, директорка консалтингової компанії "Центр розвитку "ЧАС ЗМІН" Мар’яна Кобеля-Звір під час конференції EBA "Гранти для бізнесу в умовах війни".

Якісна заявка та наявна стратегія розвитку бізнесу — міцний фундамент для отримання гранту Фото: УНІАН

Міжнародні гранти: для фермерів, стартапів та інших підприємств

Фермери, логістичні стартапи, представники дрібного, малого і середнього бізнесу можуть отримати гранти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Європейської ради з інновацій European Innovation Council та інших на суму від 3 тисяч до 2 млн доларів на реалізацію різних програм. Фокус відібрав декілька цікавих проєктів.

Українські компанії можуть отримати грант на суму до 2 млн доларів Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" спільно із Мінекономіки України

Наприкінці 2023 року стартувала грантова програма для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування становить 15 млн доларів. Один бізнес зможе отримати грант від 250 тисяч до 2 млн доларів.

У програмі можуть взяти участь підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річних продажів на рівні 8 млн доларів у гривневому еквіваленті.

Одна із умов отримання гранту - створення нових робочих місць Фото: Pexels

Грантове фінансування учасники програми повинні спрямувати на розвиток бізнесу. Наприклад, для збільшення продажів, нарощування експорту та створення нових робочих місць.

Умовою участі у програмі є вкладення додаткових коштів — власних коштів підприємства або інших залучених підприємством ресурсів. Відбір учасників програми відбуватиметься у два етапи. Перший — оцінювання концепцій. На другому етапі учасникам, концепції яких будуть визнані кращими, буде запропоновано подати деталізовані грантові заявки.

Одним із критеріїв оцінки концепцій буде кількість створених робочих місць.

Термін подання концепцій — не пізніше 29 лютого 2024 року. Очікується, що вони будуть втілені впродовж 12-24 місяців.

100 грантів по 10 тис євро надають ЄС та уряд Німеччини українським мікро-, малим та середнім підприємствам Фото: Getty Images

Грант на 10 тисяч євро за програмою EU4Business

100 грантів по 10 тис євро надають ЄС та уряд Німеччини українським мікро-, малим та середнім підприємствам з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом. Кошти виділяють для відновлення, розвитку та стійкості.

Взяти участь у конкурсі можуть представники малого та середнього бізнесу, що працюють у сферах:

переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість тощо);

креативних індустрій;

логістики та транспорту;

інші не згадані вище сектори з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад освітні та медичні послуги).

Подати заявку на отримання гранту можна до 11 лютого 2024 року.

EIT Urban Mobility для малих і середніх підприємств

У рамках програми ЄС щодо розширення ринку малого та середнього бізнесу кожен отримувач гранту отримає 59 500 євро.

Мета конкурсу полягає в тому, щоб забезпечити нові шляхи ширшої співпраці з екосистемою EIT Urban Mobility і створити нові партнерські відносини з більш простими процедурами та процесами.

Цей конкурс має на меті підтримати МСП у встановленні ділових та комерційних відносин з постачальниками транспортних послуг, містами та міською владою, які зазвичай мають високі вимоги до закупівель та відповідності, що де-факто виключає МСП з числа тих, хто може запропонувати рішення для викликів у сфері міської мобільності.

Подати заявку на конкурс можна до 19 лютого 2024 року.

Гранти "Seeds of Bravery" для стартапів

Європейська Комісія оголосила, що проєкт Європейської інноваційної ради (ЕІС), в межах якого виділять 20 млн євро на підтримку української інноваційної спільноти, буде реалізовувати консорціум партнерів під назвою Seeds of Bravery (UASEED). Одним із ключових учасників консорціуму, який об’єднує 22 учасників, є Український фонд стартапів (USF).

USF буде відповідальним за видачу грантів та комунікацію. З акцентом на deep-tech інновації, група виділила 12 мільйонів євро для 200 українських стартапів. Окрім безповоротних грантів, "Seeds of Bravery" має на меті залучення додаткових інвестицій, просування українських проєктів, навчання підприємців, вихід на міжнародні ринки та інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

Програма надає 5 видів підтримки у таких галузях, як "бізнес та інноваційні послуги", "інноваційне підприємництво","інкубатори глибоких технологій", "відбудова України", "масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій".

Подати заявку можна до 23 березня 2024 року.

У межах програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки, відкривається 8 млрд євро додаткового de-risking для всіх міжнародних організацій для реалізації проєктів в Україні

Як зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо, після того, як Євросоюз надав Україні пакет допомоги в розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки, відкривається 8 млрд євро додаткового de-risking для всіх міжнародних організацій для реалізації проєктів в Україні.

Європейська рада підтримала план за програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро

"Проєкти будуть розділятися на три напрямки. Включення фінансового сектору України і фінансування через банки для надання прямого фінансування для корпоративних клієнтів ("корпорейт файненс") і "проджект файненс". Ми, як уряд, будемо брати участь і робити вклад в те, щоб вони відповідали ринку", — зауважив заступник міністра економіки Володимир Кузьо під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, Європейська рада підтримала план за програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги, розмір якої становить 50 млрд євро. Значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати його дефіцит.

Фермери, логістичні стартапи, представники дрібного, малого і середнього бізнесу можуть отримати гранти Фото: Getty Images

Кредити для бізнесу: хто надає та які ставки

Бізнес в Україні потребує фінансової підтримки не лише за допомогою грантів. За словами економіста, викладача фінансів у Києво-Могилянській Бізнес Школі (KMBS) Олексія Геращенка, гранти — це інструмент малого бізнесу, він не здатен підтримати цілі галузі.

"Це доволі незначні суми в масштабах економіки. Все, що не вимірюється мільярдами доларів, має суто локальний вплив на конкретні підприємства і не містить вагомого впливу на економіку в цілому", — додав він.

Тож гранти — це один з елементів підтримки бізнесу в Україні. В країні діють і програми кредитування, що сприяють інвестиціям малих та середніх підприємств в різних галузях.

В Україні можна отримати кредит, але для великої кількості підприємств це надто складна і дорога ідея Фото: pexels.com

"Загальний портфель присутності в Україні міжнародних фінансових організацій і двосторонніх організацій розвитку становить близько 4 млрд євро і поділяється на декілька важливих інструментів. Перший — це пряме фінансування в формі позик. Ставки високі, тому є другий інструмент — портфельні гарантії для українських банків для того, щоб розблокувати локальне фінансування. Цей інструмент дозволяє українським банкам без взяття на себе додаткових ризиків фінансувати українських позичальників. На нього припадає близько 30% всієї активності і портфелю міжнародних організацій", — повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

В країні діють програми кредитування, що сприяють інвестиціям малих та середніх підприємств в різних галузях Фото: Pexels

До речі, програма портфельних гарантій держави діє з 2020 року, і за її умовами, держава надає державні гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва — резидентам України, у межах визначених обсягів (для кожного банку-партнера за програмою гарантій визначається свій обсяг).

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Також в Україні банки продовжують надавати кредити за програмою "5-7-9%".

В межах урядової програми доступних кредитів "5-7-9%" від початку 2024 року майже дві тисячі підприємців отримали доступні кредити, а саме 1 777 позик на 7 млрд грн, повідомляє Міністерство фінансів. За цією програмою підприємства можуть отримати кредит на фінансування інвестиційних цілей на термін до 60 місяців. Серед банків-партнерів програми — Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, Кредобанк, ПУМБ та інші. Крім того, за програмою "5-7-9%" можна отримати кредит на поповнення обігових коштів на два роки на суму не більше 80% оборотних активів.