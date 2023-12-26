ООН безоплатно виплатить українцям до $25 тисяч: хто зможе отримати

Як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, гранти доступні малим виробникам агропродукції із заходу України. Вони можуть отримати від ООН від 10 до 24 тисяч доларів.

Related video

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала другий етап грантової програми для українських фермерів, у рамках якої їм безоплатно виділяють грошову допомогу. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Важливо

На власну справу – 250 тисяч гривень. Як держава фінансує бізнес і чи треба повертати кошти

Програма доступна для малих виробників із чотирьох західних областей:

Львівської;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій.

Як інформують у відомстві, гранти видадуть виробникам, які займаються виробництвом географічних брендів, як-от Закарпатський мед, Гуцульська овеча бриндза та Гуцульська коров'яча бриндза.

Подавати заявки можна через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2024 року. Зазначається, що виробники повинні будуть внести певну частку від загальних витрат, і сума, що має бути покрита грантоотримувачем, відрізнятиметься залежно від обраного ланцюжка доданої вартості. Гранти виплачуватимуться в українській гривні за обмінним курсом ООН. Суми будуть такими:

до 370 тисяч гривень (10 тисяч доларів) видадуть малим сільгоспвиробникам;

до 925 тисяч гривень (25 тисяч доларів) виділять сільськогосподарським мікро- та малим підприємствам, сільськогосподарським кооперативам та асоціаціям виробників продукції з географічними зазначеннями.

"Під час першого циклу програми рівень схвалення заявок був на рівні майже 65%: було відібрано 138 заявок із 212 заявок, що надійшли до Державного аграрного реєстру", — зазначили в Мінагрополітики.

Загальна сума грантової підтримки склала 1,73 мільйона гривень. Найпопулярніші інвестиції: купівля придбання тракторів, сонячних панелей, спеціалізованого виробничого та переробного обладнання для ланцюга доданої вартості.

Важливо

Урядова грантова програма - як подати заявку та скільки нададуть коштів

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України відновило програму кредитування "Рука допомоги", у рамках якої малозабезпечені громадянам отримують безвідсоткову допомогу на відкриття власної справи. Розмір кредиту становить до 100 тисяч гривень і видається на строк до 3 років.

Ще Фокус розповідав, що в Міністерстві економіки в рамках ініціативи "Ти як?" вирішило запустити програму для підвищення продуктивності українців. Це інструмент самозаспокоєння, його створювали за принципом малих кроків.