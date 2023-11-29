Робота без вигоряння: в Україні запроваджують програму покращення продуктивності

Фахівці визнали вигоряння на роботі новою епідемією ХХІ століття. Українці, які працюють під час війни, в постійній тривозі та стресі, як ніхто усвідомлюють, що все це дається взнаки.

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Мінекономіки у межах ініціативи "Ти як?" запускає програму для підвищення продуктивності українців. Про це повідомляє перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я.

Згідно з дослідженням Gradus Research, втома та вигоряння співробітників є основними проблемами, що знижують продуктивність на роботі.

Тож у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської, Мінекономіки та українська ІТ компанія BetterMe розробили програму підвищення продуктивності на роботі.

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Що являє собою програма та як приєднатися

Програма підвищення продуктивності — це комплексний інструмент для підтримки фізичного та ментального здоров’я працівників, що допоможе покращити стресостійкість та концентрацію на роботі. Усі роботодавці України можуть безкоштовно приєднатись.

"Війна, тривога, постійні стреси — все впливає на кожного з нас, зокрема і на нашу продуктивність на роботі. Щорічно у світі 12 мільярдів днів є неробочими і втрачаються через порушення психічного здоров’я у працівників і роботодавців. Це коштує глобальній економіці трильйон доларів кожного року", — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, під час війни у міністерстві зрозуміли наскільки важливо підтримувати один одного вдома, на роботі чи в укритті.

"Складно навчитися заспокоюватися та опановувати тривогу, але ми віримо в силу малих кроків. Програма підвищення продуктивності — це інструмент самодопомоги, створений саме за цим принципом", — презентувала свій продукт засновниця та СЕО BetterMe Вікторія Рєпа.

Як працює програма

Людині потрібно лише 15 хвилин тренування на робочому місці чи 10 хвилин медитації в очікуванні бізнес зустрічі. Це може змінити настрій на весь день.

"Якщо ж виконувати їх протягом цілого тижня, то ефект значно примножиться", — каже Рєпа.

З чого складається програма підвищення продуктивності на роботі

Згідно з дослідженням ACE, короткі тренування на робочому місці впливають на підвищення продуктивності на 22% та підвищення креативності на 17%.

Тож програма містить перелік швидких тренувань на робочому місці в застосунку BetterMe: Health Coaching

Вправи спеціально адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу та не вимагають зміни одягу чи взуття.

До колекції входять такі вправи: йога-розтяжка, легка розминка для ніг, тренування для всього тіла стоячи тощо. Тривалість кожної вправи складає 5-10 хвилин.

Нагадаємо, у світі зростає кількість людей із явними ознаками емоційного вигоряння. Більше про цей стан ви зможете дізнатися з матеріалу Фокусу. Додамо лише, що неясність перспектив і неможливість планування власного майбутнього — потужний фактор зниження працездатності.