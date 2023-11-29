Работа без выгорания: в Украине вводят программу улучшения производительности

Специалисты признали выгорание на работе новой эпидемией XXI века. Украинцы, которые работают во время войны, в постоянной тревоге и стрессе, как никто осознают, что все это сказывается.

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Минэкономики в рамках инициативы "Ты как?" запускает программу для повышения производительности украинцев. Об этом сообщает первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко во время заседания Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья.

Согласно исследованию Gradus Research, усталость и выгорание сотрудников являются основными проблемами, снижающими продуктивность на работе.

Поэтому в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", которая внедряется по инициативе первой леди Елены Зеленской, Минэкономики и украинская ІТ компания BetterMe разработали программу повышения производительности на работе.

Важно

Прививка от выгорания. Как не сломаться под тяжестью переработок

Что представляет собой программа и как присоединиться

Программа повышения производительности — это комплексный инструмент для поддержания физического и ментального здоровья работников, который поможет улучшить стрессоустойчивость и концентрацию на работе. Все работодатели Украины могут бесплатно присоединиться.

"Война, тревога, постоянные стрессы — все влияет на каждого из нас, в том числе и на нашу производительность на работе. Ежегодно в мире 12 миллиардов дней являются нерабочими и теряются из-за нарушения психического здоровья у работников и работодателей. Это стоит глобальной экономике триллион долларов ежегодно", — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, во время войны в министерстве поняли насколько важно поддерживать друг друга дома, на работе или в укрытии.

"Сложно научиться успокаиваться и справляться с тревогой, но мы верим в силу малых шагов. Программа повышения производительности — это инструмент самопомощи, созданный именно по этому принципу", — представила свой продукт основательница и СЕО BetterMe Виктория Репа.

Как работает программа

Человеку нужно всего 15 минут тренировки на рабочем месте или 10 минут медитации в ожидании бизнес встречи. Это может изменить настроение на весь день.

"Если же выполнять их в течение целой недели, то эффект значительно приумножится", — говорит Репа.

Из чего состоит программа повышения продуктивности на работе

Согласно исследованию ACE, короткие тренировки на рабочем месте влияют на повышение производительности на 22% и повышение креативности на 17%.

Поэтому программа содержит перечень быстрых тренировок на рабочем месте в приложении BetterMe: Health Coaching

Упражнения специально адаптированы для выполнения в офисе или дома у рабочего стола и не требуют смены одежды или обуви.

В коллекцию входят такие упражнения: йога-растяжка, легкая разминка для ног, тренировка для всего тела стоя и тому подобное. Продолжительность каждого упражнения составляет 5-10 минут.

Напомним, в мирерастет количество людей с явными признаками эмоционального выгорания . Больше об этом состоянии вы сможете узнать из материала Фокуса. Добавим лишь, что неясность перспектив и невозможность планирования собственного будущего — мощный фактор снижения работоспособности.