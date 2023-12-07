Урядова грантова програма - як подати заявку та скільки нададуть коштів

Діючий бізнес та українці, які хочуть спробувати себе у підприємництві, можуть отримати урядовий грант до 250 тис. грн. Фокус розібрався, хто має високі шанси на державну підтримку.

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З початку цього року у межах проєкту "Власна справа" було ухвалено видачу гранту 7,3 тис. учасників на суму 1,7 млрд гривень. Всього було подано 20 тис. заяв. Про це пише Фокус у новій статті "На власну справу – 250 тисяч гривень. Як держава фінансує бізнес і чи треба повертати кошти".

У наступному році планують видати 14 тисяч грантів на 3,5 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у 2023-му. До 250 тис. грн у межах програми "Власна справа" можуть отримати як діючі ФОПи та юридичні особи, так і ті, хто хоче спробувати себе у підприємництві. Урядовий грант можна використати на:

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50% розміру мікрогранту);

послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10% розміру мікрогранту);

орендну плату за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях (не більше 25% розміру мікрогранту);

орендну плату за обладнання (не більше 10%);

лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (не більше 50%);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

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Умовою отримання коштів від держави є створення робочих місць. Зокрема, для отримання 150 тис. гривень потрібно створити одне робоче місце, для 250 тис. гривень — не менше двох.

Умовою надання гранту від уряду є створення робочих місць Фото: pexels.com

"Документи на отримання гранту подаються онлайн через портал "Дія". Заявник має заповнити онлайн-заявку та прикріпити бізнес-план, заповнений згідно з наведеним прикладом. Заяви, подані без бізнес-плану та не підписані кваліфікованим електронним підписом не розглядаються", — наголосили у Державній службі зайнятості.

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Алгоритм подачі заявки такий:

Зареєструйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. ФОПам або юрособам необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства. Заповніть онлайн-заявку. Прикріпіть бізнес-план, створений за формою. Підпишіть заяву електронним підписом та відправте.

Подати заявку на грант зручно на порталі "Дія" Фото: Pexels

Проконсультуватися з питань щодо програми "Власна справа" можна у працівників "Ощадбанку". Прийом заявок у цьому році вже припинився. Проте програма буде продовжена на наступний рік і подача заявок стартує орієнтовно у лютому (принаймні, так було у 2023-му), розповіли Фокусу у Центрі зайнятості.

Державний центр зайнятості розглядає бізнес-плани, які набрали 130 балів та більше

Рішення про надання мікрогранту приймається Державним центром зайнятості на основі:

перевірки ділової репутації отримувача, яку здійснює уповноважений банк;

оцінки бізнес-плану, у відповідності до критеріїв (додаток 3,4) наказу Мінекономіки №1969;

оцінки співбесіди.

На першому етапі, за результатами перевірки заяви банком, необхідно набрати 99 та більше балів. Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з учасниками, на цьому етапі можна отримати від 0 до 50 балів. Ці бали сумуються. До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес-плани, які за результатами оцінювання набрали 130 балів та більше. Про прийняте рішення отримувачу надійде сповіщення в Порталі "Дія".

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Нагадаємо, 10 квітня стартувала нова програма допомоги, яка стосується ветеранів, ветеранок та другого з їхнього подружжя. Долучитися до програми можна не виходячи з дому — просто скориставшись можливостями порталу електронних послуг "Дія".

Також Фокус писав, що Мінекономіки у межах ініціативи "Ти як?" запускає програму для підвищення продуктивності українців. Це інструмент самозаспокоєння, створений за принципом малих кроків.