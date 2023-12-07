Правительственная грантовая программа — как подать заявку и сколько предоставят средств

Действующий бизнес и украинцы, которые хотят попробовать себя в предпринимательстве, могут получить правительственный грант до 250 тыс. грн. Фокус разобрался, кто имеет высокие шансы на государственную поддержку.

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С начала этого года в рамках проекта "Собственное дело" было принято выдачу гранта 7,3 тыс. участников на сумму 1,7 млрд гривен. Всего было подано 20 тыс. заявлений. Об этом пишет Фокус в новой статье "На собственное дело — 250 тысяч гривен. Как государство финансирует бизнес и надо ли возвращать средства".

В следующем году планируют выдать 14 тысяч грантов на 3,5 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2023-м. До 250 тыс. грн в рамках программы "Собственное дело" могут получить как действующие ФЛП и юридические лица, так и те, кто хочет попробовать себя в предпринимательстве. Правительственный грант можно использовать на:

приобретение мебели, оборудования, транспортных средств (которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях);

закупку лицензионного программного обеспечения, домашних животных и птицы, многолетних насаждений, саженцев, посевного материала, сырья, материалов, товаров и услуг, связанных с реализацией бизнес-плана (такие расходы должны составлять суммарно не более 50% размера микрогранта);

услуги маркетинга и рекламы (такие расходы должны составлять не более 10% размера микрогранта);

арендную плату за пользование нежилым помещением, земельным участком, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях (не более 25% размера микрогранта);

арендную плату за оборудование (не более 10%);

лизинг оборудования, кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств личного пользования (не более 50%);

использование в предпринимательской деятельности прав других субъектов хозяйствования (коммерческая концессия).

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Условием получения средств от государства является создание рабочих мест. В частности, для получения 150 тыс. гривен нужно создать одно рабочее место, для 250 тыс. гривен — не менее двух.

Условием предоставления гранта от правительства является создание рабочих мест Фото: pexels.com

"Документы на получение гранта подаются онлайн через портал "Дія". Заявитель должен заполнить онлайн-заявку и прикрепить бизнес-план, заполненный согласно приведенному примеру. Заявления, поданные без бизнес-плана и не подписанные квалифицированной электронной подписью не рассматриваются", — отметили в Государственной службе занятости.

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Алгоритм подачи заявки таков:

Зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или электронной подписи. ФОПам или юрлицам необходимо воспользоваться ключом ФОП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия. Заполните онлайн-заявку. Прикрепите бизнес-план, созданный по форме. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.

Подать заявку на грант удобно на портале "Дія" Фото: Pexels

Проконсультироваться по вопросам программы "Власна справа" можно у работников "Ощадбанка". Прием заявок в этом году уже прекратился. Однако программа будет продолжена на следующий год и подача заявок стартует ориентировочно в феврале (по крайней мере, так было в 2023-м), рассказали Фокусу в Центре занятости.

Государственный центр занятости рассматривает бизнес-планы, которые набрали 130 баллов и более

Решение о предоставлении микрогранта принимается Государственным центром занятости на основе:

проверки деловой репутации получателя, которую осуществляет уполномоченный банк;

оценки бизнес-плана, в соответствии с критериями (приложение 3,4) приказа Минэкономики №1969;

оценки собеседования.

На первом этапе, по результатам проверки заявления банком, необходимо набрать 99 и более баллов. Региональный центр занятости проводит личное собеседование с участниками, на этом этапе можно получить от 0 до 50 баллов. Эти баллы суммируются. К рассмотрению Государственным центром занятости допускаются бизнес-планы, которые по результатам оценивания набрали 130 баллов и более. О принятом решении получателю поступит уведомление в Портале "Дія".

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Напомним, 10 апреля стартовала новая программа помощи, которая касается ветеранов, ветеранок и второго из их супругов. Приобщиться к программе можно не выходя из дома — просто воспользовавшись возможностями портала электронных услуг "Дія".

Также Фокус писал, что Минэкономики в рамках инициативы "Ты как?" запускает программу для повышения продуктивности украинцев. Это инструмент самоуспокоения, созданный по принципу малых шагов.