До 100 тисяч гривень: хто з українців може отримати кредит на свій бізнес

Програма від Міністерства соціальної політики України дає змогу отримати гроші на відкриття власної справи. При цьому є умови, за яких борг можна не повертати.

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Міністерство соціальної політики України відновило програму кредитування "Рука допомоги", яка дозволяє малозабезпеченим громадянам отримати безвідсоткову допомогу на відкриття власної справи. Фокус розібрався в умовах видачі кредиту.

Кредит для малозабезпечених

Розмір кредиту становить до 100 тисяч гривень і видається на строк до 3 років. Після закінчення терміну кредитування кошти необхідно повернути державі, але при цьому розмір суми, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

Чи можна не повертати кредит

Мінсоцполітики визначило умови, за яких кредит можна не повертати. Це можливо, якщо:

Сума сплачених податків, зборів та ЄСВ більша, ніж розмір кредиту.

У перший рік після отримання кредиту працевлаштовано двох малозабезпечених осіб за направленням Центру зайнятості та вони пропрацювали на своєму місці не менше 2 років.

Як отримати кредит для малозабезпечених

Щоб отримати кредит, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості та надати такі документи:

заява про надання кредиту;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Важливо

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Відповідна комісія розглядає надані документи та ухвалює рішення, про яке заявника повідомляють письмово. Якщо відповідь позитивна, заявник має відкрити ФОП або створити юридичну особу протягом 30 календарних днів.

Хто входить до комісії при центрі зайнятості

До комісії входять представники центру зайнятості, органів соціального захисту, місцевих органів самоврядування, територіальних структур податкової, організацій роботодавців і профспілок (за погодженням).

Нагадаємо, на думку фахівців, що після кризи на ринку мікрокредитування на початку великої війни з Росією, щомісяця українці беруть 650 тисяч мікропозик. Фокус розбирався, скільки українці вже заборгували фінансовим організаціям.