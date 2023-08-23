Життя в боргах: українці почали частіше брати мікрокредити під час війни

Після кризи на ринку мікрокредитування на початку повномасштабної війни з Росією, вже цього місяця щомісяця громадяни беруть 650 тисяч мікропозик. Фокус розбирався, скільки українці вже заборгували фінансовим організаціям.

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Українці за перші шість місяців 2023 року оформили 3,8 мільйона мікрокредитів на загальну суму в 18,4 мільярда гривень. Про це свідчать дані платформи Opendatabot.

Так, щомісяця люди беруть 650 тисяч мікрокредитів, а сума боргу вже становить 8,9 мільярда гривень. Зазначається, що щомісяця українці оформляють у 1,5 рази більше мікрокредитів, ніж у 2022 році. Цікаво, що цей показник усе ще в 1,8 разів менший за відповідний період 2021 року: тоді на місяць, у середньому, громадянам видавали 1,17 мільйона мікрокредитів.

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Утім, кількість виданих кредитів щокварталу збільшується. Так, у період із квітня до червня приріст становив 7%. Порівняно з I кварталом 2023 року рівень приросту становив 18%, але темпи дещо знизилися. За даними аналітиків, середня сума позик почала знижуватися в другому кварталі: на 7% — з 4 931 гривень до 4 564. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума становила 3 810 гривень, а у ІІ кварталі 2021 року — 4 468 гривень.

Зазначається, що у 2023 році, на відміну від 2022, зростає заборгованість за позиками. Так, щокварталу борги збільшуються на 1,4%. При цьому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 року до 629 на липень поточного року.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще з червня 2023 року перебуває законопроєкт №9422 щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Основне його завдання — позбутися надвисоких цін на ринку мікрокредитів.

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За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фінансовий комітет парламенту хоче, щоб ставки за мікрокредитами плавно знижувалися до 1%. Тобто, як пояснив політик, зникнуть ситуації, коли кредити видаються без ретельних перевірок, і клієнт може оформити необмежену кількість позик.

"Якщо ми знизимо нормативну ставку, то змушуємо мікрокредитні організації перевіряти своїх позичальників, зменшувати ризиковість кредитів і отримувати, до речі, теж чималенький відсоток: 1% на день — це досить багато", — зазначив він.

Також нагадаємо, що парламент у червні 2023 року ухвалив законопроєкт № 9051, в якому пропонується під час воєнного стану і в 30-денний термін після його скасування, запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.