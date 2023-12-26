ООН безвозмездно выплатит украинцам до $25 тысяч: кто сможет получить

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, гранты доступны малым производителя агропродукции с запада Украины. Они могут получить от ООН от 10 до 24 тысяч долларов.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала второй этап грантовой программы для украинских фермеров, в рамках которой им безвозмездно выделяют денежную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Программа доступна для малых производителей из четырех западных областей:

Львовской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

Как информируют в ведомстве, гранты выдадут производителям, которые занимаются производством географических брендов, таких как Закарпатский мед, Гуцульская овечью брындза и Гуцульская коровью брындза.

Подавать заявки можно через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2024 года. Отмечается, что производители должны будут внести определенную долю от общих затрат, и сумма, которая должна быть покрыта грантополучателем, будет отличаться в зависимости от выбранной цепочки добавленной стоимости. Гранты будут выплачиваться в украинской гривне по обменному курсу ООН. Суммы будут следующими:

до 370 тысяч гривен (10 тысяч долларов) выдадут малым сельхозпроизводителям;

до 925 тысяч гривен (25 тысяч долларов) выделят сельскохозяйственным микро- и малым предприятий, сельскохозяйственным кооперативам и ассоциациям производителей продукции с географическими указаниями.

"Во время первого цикла программы уровень одобрения заявок был на уровне почти 65%: было отобрано 138 заявок из 212 заявок, поступивших в Государственный аграрный реестр", — отметили в Минагрополитики.

Общая сумма грантовой поддержки составила 1,73 миллиона гривен. Самые популярные инвестиции: покупка приобретение тракторов, солнечных панелей, специализированного производственного и перерабатывающего оборудования для цепи добавленной стоимости.

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Напомним, Министерство социальной политики Украины возобновило программу кредитования "Рука помощи", в рамках которой малообеспеченные гражданам получают беспроцентную помощь на открытие собственного дела. Размер кредита составляет до 100 тысяч гривен и выдается на срок до 3 лет.

Еще Фокус рассказывал, что в Министерстве экономики в рамках инициативы "Ти як?" решило запустить программу для повышения продуктивности украинцев. Это инструмент самоуспокоения, его создавали по принципу малых шагов.