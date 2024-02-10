Гранты 2024 года — это новые возможности для развития малого бизнеса, реализации социальных проектов, укрепления гражданского общества. Фокус собрал информацию о самых важных программах поддержки предпринимателей и организаторов стартапов.

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В Украине растут возможности для получения безвозвратной помощи как от иностранных организаций, так и от правительства. В частности, украинское правительство еще прошлой осенью усовершенствовало порядок предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса. В частности расширены возможности для использования грантовых средств, уменьшено количество документов, которые необходимо предоставить банку для подтверждения расходов, к тому же отменили предельные суммы предоставления грантов в течение одного периода подачи заявлений. Важно, что упростили и получение и использование грантовых средств для предпринимателей-ветеранов. Между тем, как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, более 13 тысяч украинцев получили от государства финансовую поддержку в виде грантов на старт или расширение бизнеса по проекту "еРобота". Всего через гранты в развитие предпринимательства государство инвестировало с июля 2022 года 7 млрд грн.

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Гранты в Украине: усовершенствован порядок предоставления

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, произошел целый ряд изменений и упрощений получения грантов от государства.

Главные изменения в условиях предоставления грантов от государства

Предпринимателям можно использовать грантовые средства не только для аренды нежилых помещений, но и земельных участков, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях.

Отменено определение предельной суммы предоставления грантов в течение одного периода подачи заявлений.

Принятие решений по всем положительным результатам будет происходить в течение одной волны без переноса рассмотрения на следующую.

Уменьшилось количество документов, которые предприниматели должны подавать в уполномоченный банк для оплаты расходов за счет грантовых средств. Теперь потребуется только один из этих двух документов: счет-фактура или договор между получателем и поставщиком.

Предоставлена возможность для предпринимателей-ветеранов получить грант до 500 тыс грн, ведь до этого только второй из супругов мог взять его.

Отменено обязательное условие софинансирования при получении грантов размером до 500 тыс грн. Отныне предпринимателям-ветеранам необходимо будет использовать собственные или кредитные средства только при получении максимального размера гранта на сумму от 500 тыс грн до 1 млн грн.

Предпринимателям можно использовать грантовые средства не только для аренды нежилых помещений, но и земельных участков, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях

"Это должно ускорить получение предпринимателями грантовых средств, а впоследствии и создание новых рабочих мест", — пояснила Татьяна Бережная.

Отметим, что гранты доступны для всех видов бизнеса, кроме игорного, алкогольного, табачного.

В общем гранты в Украине можно получить на поддержку устойчивости бизнеса, аграрных предприятий, обучение и развитие собственного дела.

"Сейчас для получения грантов — наиболее благоприятное время, потому что в Украину поступают большие средства от доноров, особое внимание обращают на перерабатывающую и аграрную отрасли", — отмечает эксперт по привлечению грантовых ресурсов, директор консалтинговой компании "Центр развития "ЧАС ЗМИН" Марьяна Кобеля-Звир.

Фокус рассказывает, на какие грантовые программы, доступные как для среднего бизнеса, так и малого, стоит обратить внимание.

В Украине произошел целый ряд изменений и упрощений условий получения грантов от государства Фото: unsplash.com

Грантовая программа "Новый уровень"

По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" в рамках государственного проекта "еРобота" предприниматели могут получить до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности, он обязан создать до 25 рабочих мест.

Такой грант предоставляется украинцам, которые хотят получить средства для начала или развития перерабатывающего бизнеса. С 5 февраля 2024 года можно подавать заявки на первую в этом году волну. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун. Подача заявки предпринимателями осуществляется через портал "Дія".

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Микрогрант "Собственное дело"

По грантовой программе "Собственное дело" в рамках проекта "еРобота" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

По программе "Собственное дело" по состоянию на 5 февраля 2024 года уже выдано 12 227 микрогрантов на 2,9 млрд грн, сообщает Минэкономики.

Подать заявление на получение гранта на развитие собственного дела можно через портал "Дія". А пошаговую видеоинструкцию подачи заявления предоставляет Государственный центр занятости.

Участники боевых действий и второй из их супругов могут получить гранты Фото: Генштаб ВСУ

Ветеранский компонент программы "Собственное дело"

Фокус уже сообщал, что участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты в Украине:

до 250 тыс грн., до 500 тыс грн. и до 1 млн грн. — для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс грн. и до 500 тыс грн. — для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс грн. до 1 млн грн. ветеран должен быть зарегистрирован, как ФЛП, не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Микрогрант на развитие садоводства предоставляется тем, кто имеет собственную землю или землю в пользовании минимум на 25 лет Фото: УНИАН

Отметим, что в рамках проекта "еРобота" можно получить также:

микрогрант на развитие теплиц в размере от 5 млн до 7 млн грн. и потратить средства на строительство комплекса или оборудования. Финансирование: 70% на 30% для первой тысячи участников, для следующих — 50% на 50%. Предприниматель должен оплатить половину полученного гранта в виде налогов в течение трех лет.

в размере от 5 млн до 7 млн грн. и потратить средства на строительство комплекса или оборудования. Финансирование: 70% на 30% для первой тысячи участников, для следующих — 50% на 50%. Предприниматель должен оплатить половину полученного гранта в виде налогов в течение трех лет. микрогрант на развитие садоводства. В программе могут участвовать предприниматели, которые имеют собственную землю или землю в пользовании минимум на 25 лет. Бюджет — от 150 тыс до 400 тысяч грн на 1 га садов. Государство финансирует 70% от стоимости проекта.

Подать заявку на грант можно на специальном сайте "еРобота" или через приложение "Дія".

"Вы должны осознавать, что грант — это целевая помощь, она ориентирована на положительный социально-экономический эффект для общества, если в вашем проекте он отсутствует, то с очень высокой вероятностью вы не получите финансовую помощь. Среди ста участников только пяти предоставляется грант, однако это не должно вас пугать, это только указывает на то, что другой бизнес некорректно заполняет собственную заявку или не обращает внимание на весь перечень требований к компаниям. Качественная заявка и имеющаяся стратегия развития бизнеса — прочный фундамент для получения грантового предложения и дальнейшего финансирования", — отметила эксперт по привлечению грантовых ресурсов, директор консалтинговой компании "Центр развития "ЧАС ЗМИН" Марьяна Кобеля-Звир во время конференции EBA "Гранты для бизнеса в условиях войны".

Качественная заявка и имеющаяся стратегия развития бизнеса — прочный фундамент для получения гранта Фото: УНИАН

Международные гранты: для фермеров, стартапов и других предприятий

Фермеры, логистические стартапы, представители мелкого, малого и среднего бизнеса могут получить гранты от Агентства США по международному развитию USAID, Европейского совета по инновациям European Innovation Council и других на сумму от 3 тысяч до 2 млн долларов на реализацию различных программ. Фокус отобрал несколько интересных проектов.

Украинские компании могут получить грант на сумму до 2 млн долларов

USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" совместно с Минэкономики Украины

В конце 2023 года стартовала грантовая программа для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 млн долларов. Один бизнес сможет получить грант от 250 тысяч до 2 млн долларов.

В программе могут принять участие предприятия с ориентировочным минимальным объемом годовых продаж на уровне 8 млн долларов в гривневом эквиваленте.

Одно из условий получения гранта — создание новых рабочих мест Фото: Pexels

Грантовое финансирование участники программы должны направить на развитие бизнеса. Например, для увеличения продаж, наращивания экспорта и создания новых рабочих мест.

Условием участия в программе является вложение дополнительных средств — собственных средств предприятия или других привлеченных предприятием ресурсов. Отбор участников программы будет проходить в два этапа. Первый — оценивание концепций. На втором этапе участникам, концепции которых будут признаны лучшими, будет предложено подать детализированные грантовые заявки.

Одним из критериев оценки концепций будет количество созданных рабочих мест.

Срок подачи концепций — не позднее 29 февраля 2024 года . Ожидается, что они будут воплощены в течение 12-24 месяцев.

100 грантов по 10 тыс евро предоставляют ЕС и правительство Германии украинским микро-, малым и средним предприятиям Фото: Getty Images

Грант на 10 тысяч евро по программе EU4Business

100 грантов по 10 тыс евро предоставляют ЕС и правительство Германии украинским микро-, малым и средним предприятиям с экспортной способностью и инновационным потенциалом. Средства выделяют для восстановления, развития и устойчивости.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, работающие в сферах:

переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность и т.д.);

креативных индустрий;

логистики и транспорта;

другие не упомянутые выше сектора с потенциалом экспорта или создания инноваций (например образовательные и медицинские услуги).

Подать заявку на получение гранта можно до 11 февраля 2024 года.

EIT Urban Mobility для малых и средних предприятий

В рамках программы ЕС по расширению рынка малого и среднего бизнеса каждый получатель гранта получит 59 500 евро.

Цель конкурса состоит в том, чтобы обеспечить новые пути более широкого сотрудничества с экосистемой EIT Urban Mobility и создать новые партнерские отношения с более простыми процедурами и процессами.

Этот конкурс имеет целью поддержать МСП в установлении деловых и коммерческих отношений с поставщиками транспортных услуг, городами и городскими властями, которые обычно имеют высокие требования к закупкам и соответствию, что де-факто исключает МСП из числа тех, кто может предложить решения для вызовов в сфере городской мобильности.

Подать заявку на конкурс можно до 19 февраля 2024 года.

Гранты "Seeds of Bravery" для стартапов

Европейская Комиссия объявила, что проект Европейского инновационного совета (ЕИС), в рамках которого выделят 20 млн евро на поддержку украинского инновационного сообщества, будет реализовывать консорциум партнеров под названием Seeds of Bravery (UASEED). Одним из ключевых участников консорциума, который объединяет 22 участников, является Украинский фонд стартапов (USF).

USF будет ответственным за выдачу грантов и коммуникацию. С акцентом на deep-tech инновации, группа выделила 12 миллионов евро для 200 украинских стартапов. Кроме безвозвратных грантов, "Seeds of Bravery" имеет целью привлечение дополнительных инвестиций, продвижение украинских проектов, обучение предпринимателей, выход на международные рынки и интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть.

Программа предоставляет 5 видов поддержки в таких областях, как "бизнес и инновационные услуги", "инновационное предпринимательство", "инкубаторы глубоких технологий", "восстановление Украины", "масштабирование и акселерация в сфере глубоких технологий".

Подать заявку можно до 23 марта 2024 года.

В рамках программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, открывается 8 млрд евро дополнительного de-risking для всех международных организаций для реализации проектов в Украине

Как отметил заместитель министра экономики Владимир Кузьо, после того, как Евросоюз предоставил Украине пакет помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, открывается 8 млрд евро дополнительного de-risking для всех международных организаций для реализации проектов в Украине.

Европейский совет поддержал план по программе Ukraine Facility по предоставлению Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро

"Проекты будут разделяться на три направления. Включение финансового сектора Украины и финансирование через банки для предоставления прямого финансирования для корпоративных клиентов ("корпорейт файненс") и "проджект файненс". Мы, как правительство, будем участвовать и вносить вклад в то, чтобы они соответствовали рынку", — отметил заместитель министра экономики Владимир Кузьо на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, Европейский совет поддержал план по программе Ukraine Facility о предоставлении Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 млрд евро. Значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать его дефицит.

Фермеры, логистические стартапы, представители мелкого, малого и среднего бизнеса могут получить гранты Фото: Getty Images

Кредиты для бизнеса: кто предоставляет и какие ставки

Бизнес в Украине нуждается в финансовой поддержке не только с помощью грантов. По словам экономиста, преподавателя финансов в Киево-Могилянской Бизнес Школе (KMBS) Алексея Геращенко, гранты — это инструмент малого бизнеса, он не способен поддержать целые отрасли.

"Это довольно незначительные суммы в масштабах экономики. Все, что не измеряется миллиардами долларов, имеет сугубо локальное влияние на конкретные предприятия и не содержит весомого влияния на экономику в целом", — добавил он.

Поэтому гранты — это один из элементов поддержки бизнеса в Украине. В стране действуют и программы кредитования, способствующие инвестициям малых и средних предприятий в различных отраслях.

В Украине можно получить кредит, но для большого количества предприятий это слишком сложная и дорогая идея Фото: pexels.com

"Общий портфель присутствия в Украине международных финансовых организаций и двусторонних организаций развития составляет около 4 млрд евро и делится на несколько важных инструментов. Первый — это прямое финансирование в форме займов. Ставки высокие, поэтому есть второй инструмент — портфельные гарантии для украинских банков для того, чтобы разблокировать локальное финансирование. Этот инструмент позволяет украинским банкам без взятия на себя дополнительных рисков финансировать украинских заемщиков. На него приходится около 30% всей активности и портфеля международных организаций", — сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

В стране действуют программы кредитования, способствующие инвестициям малых и средних предприятий в различных отраслях Фото: Pexels

Кстати, программа портфельных гарантий государства действует с 2020 года, и по ее условиям, государство предоставляет государственные гарантии для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства — резидентам Украины, в пределах определенных объемов (для каждого банка-партнера по программе гарантий определяется свой объем).

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Также в Украине банки продолжают предоставлять кредиты по программе "5-7-9%".

В рамках правительственной программы доступных кредитов "5-7-9%" с начала 2024 года почти две тысячи предпринимателей получили доступные кредиты, а именно 1 777 займов на 7 млрд грн, сообщает Министерство финансов. По этой программе предприятия могут получить кредит на финансирование инвестиционных целей на срок до 60 месяцев. Среди банков-партнеров программы — Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк, Кредобанк, ПУМБ и другие. Кроме того, по программе "5-7-9%" можно получить кредит на пополнение оборотных средств на два года на сумму не более 80% оборотных активов.