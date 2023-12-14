Гранты для студентов: МОН инициирует предоставление помощи на получение высшего образования для абитуриентов

Денежная помощь на образование будет зависеть от балла ВНО/НМТ и получить грант, по замыслу МОН, украинцы смогут уже скоро.

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Министерство образования и науки Украины намерено ввести систему грантов для студентов. В частности, помощь от государства наполучение высшего образования могут получить абитуриенты уже с сентября 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, в МОН считают, что благодаря грантам вдвое больше абитуриентов смогут получить качественное образование в Украине.

"Мы стремимся запустить систему грантов для новых абитуриентов уже с сентября 2024 года. Благодаря этому мы прогнозируем, что вдвое больше абитуриентов смогут получить государственную поддержку в получении качественного образования в Украине", — добавил Винницкий.

По его словам, большое количество таких студентов будет иметь целью реализоваться, в частности, в ІТ-отрасли, что даст мощный толчок инновациям и быстрому восстановлению Украины.

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Какими могут быть гранты

Денежная помощь на образование будет зависеть от балла внешнего независимого оценивания. Остальную часть студент будет софинансировать или иметь возможность получить льготный кредит или социальный грант (для уязвимых категорий населения).

"Система государственного заказа сохранится для тех специальностей, которые нужны для государственного сектора экономики: врачи, учителя, атомные энергетики и тому подобное. Для других государство должно обеспечить возможности получения образования по свободному выбору, большему количеству молодых граждан", — добавил Винницкий.

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По его словам, конкуренция университетов за поступающего с государственным грантом усилиться, что будет способствовать качеству предлагаемого образования.

Между тем осенью 2023 года украинские депутаты зарегистрировали законопроект №9672, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для украинцев, которые в возрасте 30 и более лет решили получить второе высшее образование. Однако впоследствии появилась альтернатива — документ №9672-2. Фокус уже писал о нем в материале Мобилизация студентов: появился новый законопроект об отмене отсрочек.

Напомним и о материале о том, кто из украинских студентов может сейчас выезжать за границу. К примеру, некоторые студенты или курсанты, которые получают образование по авиационным специальностям, могут выехать за границу во время войны.