Высшее образование связано с повышенным риском депрессии и тревоги: что говорят ученые

Новое исследование показывает, что студенты высших учебных заведений в Англии имеют несколько повышенный риск депрессии и тревоги по сравнению с их сверстниками, которые не получают образование. Однако эта разница исчезает к 25 годам.

Related video

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL), пролило свет на важную проблему: психическое здоровье молодых людей, получающих высшее образование в Англии, пишет SciTechDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Это исследование является важным, поскольку оно является первым в своем роде, которое документирует доказательства, свидетельствующие о повышенном уровне депрессии и тревожности среди студентов высших учебных заведений по сравнению с теми, кто не учится, той же возрастной группы. В нем приняли участие более 10 000 участников, которые отслеживали состояние своего психического здоровья в течение нескольких периодов.

Авторы обнаружили, что к 25 годам разница между выпускниками и теми, кто не закончил обучение, исчезает. Этот необычный вывод свидетельствует о том, что, хотя студенты могут сталкиваться с повышенными рисками для психического здоровья во время обучения в высших учебных заведениях, эти вызовы, как правило, исчезают, когда им исполняется 20 лет.

Ведущий автор исследования, доктор Джемма Льюис с кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона, сказала: "В последние годы в Великобритании мы наблюдаем рост проблем с психическим здоровьем среди молодежи, поэтому все больше внимания уделяется тому, как поддержать студентов. Мы нашли тревожные доказательства того, что студенты могут иметь более высокий риск депрессии и тревоги, чем их сверстники того же возраста, которые не учатся в высших учебных заведениях".

Она добавила: "Первые несколько лет обучения в высшем учебном заведении являются решающим периодом для развития, поэтому, если мы сможем улучшить психическое здоровье молодых людей в это время, это будет иметь долгосрочные преимущества для их здоровья и благополучия, а также для их учебных достижений и успеха в долгосрочной перспективе".

Специалисты использовали данные лонгитюдных исследований молодежи в Англии (LSYPE1 и LSYPE2). В первом исследовании приняли участие 4 832 молодых людей 1989-90 годов рождения, которым в 2007-9 годах было 18-19 лет.

Во втором исследовании приняли участие 6 128 участников 1998-99 годов рождения в возрасте 18-19 лет в 2016-18 годах (то есть до начала пандемии COVID-19). В обоих исследованиях чуть больше половины посещали высшие учебные заведения

Исследователи обнаружили небольшую разницу в симптомах депрессии и тревоги в возрасте 18-19 лет между студентами (в частности университетов и других высших учебных заведениях) и не студентами.

Стоит отметить, что анализ учитывал различные факторы, такие как социально-экономический статус, образование родителей и употребление алкоголя, что свидетельствует о том, что связь между высшим образованием и рисками для психического здоровья сохраняется даже после их корректировки.

Исследование предполагает, что если устранить риски для психического здоровья, связанные с высшим образованием, можно было бы на 6% снизить уровень заболеваемости депрессией и тревожностью среди лиц в возрасте 18-19 лет. Однако дальнейшие анализы необходимы для лучшего понимания этих рисков и определения потенциальных стратегий вмешательства для поддержания психического здоровья молодежи.

Важно

Пугающая репутация. Ученые узнали, как именно электросудорожная терапия лечит депрессию

Еще один автор исследования доктор Тейла МакКлауд сказала: "Исходя из наших выводов, мы не можем сказать, почему студенты могут быть более подвержены риску депрессии и тревоги, чем их сверстники, но это может быть связано с академическим или финансовым давлением. Этот повышенный риск среди студентов не обнаружили в предыдущих исследованиях, поэтому, если ассоциация возникла только недавно, это может быть связано с повышенным финансовым давлением и беспокойством по достижению высоких результатов в широком экономическом и социальном плане".

Итак, хотя исследование не предлагает немедленных решений, оно подчеркивает важность предоставления адекватной поддержки психического здоровья студентам во время обучения в высших учебных заведениях.

Ранее Фокус писал о загадочной роли черепа в здоровье нашего мозга. Исследователи отмечают, что раньше мы не знали об этой сложной и удивительной способности клеток костного мозга в черепе.

А также мы рассказывали о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его производительность.

Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.