Вища освіта пов'язана з підвищеним ризиком депресії і тривоги: що кажуть вчені

Нове дослідження показує, що студенти вищих навчальних закладів в Англії мають дещо підвищений ризик депресії та тривоги порівняно з їхніми однолітками, які не здобувають освіту. Однак ця різниця зникає до 25 років.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Лондона (UCL), пролило світло на важливу проблему: психічне здоров'я молодих людей, які здобувають вищу освіту в Англії, пише SciTechDaily.

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Це дослідження є важливим, оскільки воно є першим у своєму роді, яке документує докази, що свідчать про підвищений рівень депресії та тривожності серед студентів вищих навчальних закладів порівняно з тими, хто не навчається, тієї ж вікової групи. У ньому взяли участь понад 10 000 учасників, які відстежували стан свого психічного здоров'я протягом декількох періодів.

Автори виявили, що до 25 років різниця між випускниками та тими, хто не закінчив навчання, зникає. Цей незвичайний висновок свідчить про те, що, хоча студенти можуть стикатися з підвищеними ризиками для психічного здоров'я під час навчання у вищих навчальних закладах, ці виклики, як правило, зникають, коли їм виповнюється 20 років.

Провідна авторка дослідження, докторка Джемма Льюїс з кафедри психіатрії Університетського коледжу Лондона, сказала: "В останні роки у Великобританії ми спостерігаємо зростання проблем з психічним здоров'ям серед молоді, тому все більше уваги приділяється тому, як підтримати студентів. Ми знайшли тривожні докази того, що студенти можуть мати вищий ризик депресії та тривоги, ніж їхні однолітки того ж віку, які не навчаються у вищих навчальних закладах".

Вона додала: "Перші кілька років навчання у вищому навчальному закладі є вирішальним періодом для розвитку, тому, якщо ми зможемо покращити психічне здоров'я молодих людей у цей час, це матиме довгострокові переваги для їхнього здоров'я та благополуччя, а також для їхніх навчальних досягнень та успіху в довгостроковій перспективі".

Фахівці використовували дані лонгітюдних досліджень молоді в Англії (LSYPE1 і LSYPE2). У першому дослідженні взяли участь 4 832 молодих людей 1989-90 років народження, яким у 2007-9 роках було 18-19 років.

У другому дослідженні взяли участь 6 128 учасників 1998-99 років народження у віці 18-19 років у 2016-18 роках (тобто до початку пандемії COVID-19). В обох дослідженнях трохи більш ніж половина відвідували вищі навчальні заклади

Дослідники виявили невелику різницю в симптомах депресії і тривоги у віці 18-19 років між студентами (зокрема університетів та інших вищих навчальних закладах) і не студентами.

Варто зазначити, що аналіз враховував різні фактори, такі як соціально-економічний статус, освіта батьків та вживання алкоголю, що свідчить про те, що зв'язок між вищою освітою та ризиками для психічного здоров'я зберігається навіть після їхнього коригування.

Дослідження припускає, що якщо усунути ризики для психічного здоров'я, пов'язані з вищою освітою, можна було б на 6% знизити рівень захворюваності на депресію та тривожність серед осіб віком 18-19 років. Однак подальші аналізи необхідні для кращого розуміння цих ризиків та визначення потенційних стратегій втручання для підтримки психічного здоров'я молоді.

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Ще одна авторка дослідження докторка Тейла МакКлауд сказала: "Виходячи з наших висновків, ми не можемо сказати, чому студенти можуть бути більш схильні до ризику депресії та тривоги, ніж їхні однолітки, але це може бути пов'язано з академічним або фінансовим тиском. Цей підвищений ризик серед студентів не виявили в попередніх дослідженнях, тому, якщо асоціація виникла лише нещодавно, це може бути пов'язано з підвищеним фінансовим тиском і занепокоєнням щодо досягнення високих результатів в широкому економічному і соціальному плані".

Отже, хоча дослідження не пропонує негайних рішень, воно наголошує на важливості надання адекватної підтримки психічного здоров'я студентам під час навчання у вищих навчальних закладах.

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