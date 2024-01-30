Не лише квартири: в Україні розширили програму "єОселя", подробиці

Зміни в програмі "єОселя" стосуються категорії житла — відтепер в іпотеку можна придбати не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.

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Відтепер згідно з чинним законодавством можна придбати в іпотеку не тільки квартиру, а й житловий будинок. Про це йдеться у публікації "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.

Юристи зазначають, що наприкінці минулого тижня, 26 січня, набула чинності постанова Кабміну № 1357 від 22 грудня 2023 року, якою внесено ряд змін, що стосуються державної іпотечної програми "єОселя". Відповідно до цих змін дійсно за банківський кредит можна придбати житловий будинок. При цьому мається на увазі індивідуальний або блокований будинок — так званий таунхаус або котедж.

"Нормативна площа житлового будинку, що надається, становить не більше ніж 62,5 кв. метрів загальної площі та додатково 21 кв. метрів — на кожного наступного члена сім'ї. Тобто максимальна площа на сім'ю з чотирьох осіб — 125,5 кв. метрів", — йдеться у постанові.

Яке житло не можна взяти в іпотеку

Юристи підкреслили, що у постанові уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку:

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт нерухомості розташований в Києві або обласному центрі;

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму;

майнові права на житловий будинок, що будується;

житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови;

дачний або садовий будинок.

Хто може стати учасником програми "єОселя"

Наразі скористатися цією програмою можуть як громадяни, які не мають житла у власності або хочуть поліпшити його умови, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Юристи нагадали, що ВПО можуть отримати пільговий іпотечний кредит під 7% річних, якщо вони відповідають таким вимогам:

вік від 18 до 70 років (включно);

платоспроможність;

відсутність в особи та членів його сім’ї діючих пільгових державних іпотек та лізингу;

не належать до осіб під санкціями та не перебувають у реєстрі олігархів;

не мають у власності понад законодавчо визначений мінімум (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, відповідно до Переліку).

Для військовослужбовців за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних.

Реалізовують програму "єОселя" Міністерство економіки, Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло", а банками-партнерами виступають "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.

У січні 2024 року Міністерство економіки України повідомляло, що від початку дії програми "єОселя" іпотечні кредити отримали 6900 родин на загальну суму 10,4 мільярдів гривень. Лише за перший місяць 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 мільярд гривень.

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Нагадаємо, детально про програму "єОселя" Фокус уже писав у своєму матеріалі: "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".