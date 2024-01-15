Пільгові кредити на житло видаватимуть по-новому: що змінилося в "єОселі"

Зміни в програмі стосуються віку будинків, у яких позичальники можуть купити квартири, а також категорії житла.

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Кабмін України скоригував умови програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Про це повідомила пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Так, одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність унаслідок війни, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих. Зазначається, що тепер ці люди зможуть придбати квартири в будинку, не старшому за десять років, але за однієї умови: нерухомість має розташовуватися в Києві або в обласному центрі. І без обмежень за датою експлуатації в інших населених пунктах.

"Раніше за цією програмою можна було придбати квартири в будинку, не старшому за три роки", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як кажуть у відомстві, позичальникам також дозволили купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старше трьох років.

Зазначимо, що в межах програми "єОселя", яку запустили в роботу в жовтні 2022 року, кредити від держави видають як представникам окремих професій, так і громадянам, які не мають власного житла або мають, але їм хочеться поліпшити умови проживання.

Військовослужбовці на контракті, вчителі, медики та науковці отримують кредити за ставкою 3% на рік. Інші категорії позичальників ставка становить 7%. Це:

учасники бойових дій;

ветерани;

ВПО.

Оформити кредит можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

Увійти в "Дію" — меню "Послуги" — "єОселя".

Вказати склад сім'ї та дохід.

Заповнити дані про житло, яке хочете купити в кредит.

Обрати банки та підписати заяву "Дія.Підпис".

Однак заявникам варто врахувати: банк серйозно оцінюватиме їхній фінансовий стан, а це означає необхідність мати значний офіційний дохід.

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Нагадаємо, детально про програму "єОселя" Фокус уже писав у своєму матеріалі: "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".