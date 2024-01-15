Льготные кредиты на жилье будут выдавать по-новому: что изменилось в "єОселі"

Изменения в программе касаются возраста домов, в которых заемщики могут купить квартиры, а также категории жилья.

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Кабмин Украины скорректировал условия программы льготного ипотечного кредитования "єОселя". Об этом сообщила пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Так, одно из изменений касается ветеранов, людей, получивших инвалидность в результате войны, членов их семей, а также семей погибших. Отмечается, что теперь эти люди смогут приобрести квартиры в доме не старше десяти лет, но при одном условии: недвижимость должна располагаться в Киеве или в областном центре. И без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

"Ранее по этой программе можно было приобрести квартиры в доме не старше трех лет", — сказано в сообщении.

Кроме того, как говорят в ведомства, заемщикам также разрешили покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше трех лет.

Отметим, что в рамках программы "єОселя", которую запустили в работу в октябре 2022 года, кредиты от государства выдают как представителям отдельных профессий, так и гражданам, у которых нет собственного жилья или есть, но им хочется улучшить условия проживания.

Военнослужащие на контракте, учителя, медики и ученые получают кредиты по ставке 3% в год. Другие категории заемщиков ставка составляет 7%. Это:

участники боевых действий;

ветераны;

ВПЛ.

Оформить кредит можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

Войти в "Дію" — меню "Услуги" — "єОселя".

Указать состав семьи и доход.

Заполнить данные о жилье, которое хотите купить в кредит.

Выбрать банки и подписать заявление "Дія.Підпис".

Однако заявителям следует учесть: банк будет серьезно оценивать их финансовое состояние, а это означает необходимость иметь значительный официальный доход.

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Напомним, детально о программе "єОселя" Фокус уже писал в своем материале: "Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя".