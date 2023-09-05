Льготные кредиты на квартиру: какое жилье чаще всего выбирают украинцы

Как свидетельствуют данные Министерства экономики, 2 877 украинских семей уже взяли кредиты на общую сумму 4 миллиарда гривен.

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По итогам прошедшей недели еще 198 украинцев оформили кредиты, чтобы купить жилье в рамках программы "єОселя". Общая сумма этих кредитов составляет 273 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что с тех пор, как появилась программа ипотеки, 2 877 украинских семей уже взяли кредиты на общую сумму 4 миллиарда гривен. Из тех, кто взял кредиты на прошлой неделе, 60% военнослужащих и силовиков. Для них, как и для медиков, педагогов и ученых, действует льготная ставка кредитования – 3%.

"Также мы наблюдаем рост спроса на кредиты по программе под 7%, что доступны для всех украинцев, не имеющих своего жилья. На прошлой неделе такие кредиты получили три десятка семей", – отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Так, на прошлой неделе кредиты под 3% получили:

115 военнослужащих и силовиков;

32 педагога;

19 медиков;

3 ученых.

А кредиты под 7% — 26 украинцев, у которых нет собственного жилья и три ВПЛ.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (133 кредита) и у застройщика (60). Еще пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области – 59;

города Киева – 25;

Днепропетровской области – 14;

Ровенской, Черниговской, Хмельницкой областей – по 11.

Подать заявление украинцы могут через приложение "Дія". Для этого нужно:

Войти в "Дію" — меню "Услуги" — "єОселя".

Указать состав семьи и доход.

Заполнить данные о жилье, которое хотите купить в кредит.

Выбрать банки и подписать заявление "Дія.Підпис".

Отметим, что узнать подробнее о программе "єОселя" можно в статье Фокуса "Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя".

Также напомним, как свидетельствуют данные НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн.