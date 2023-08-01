Программа "еОселя" расширила круг участников: кто может брать льготную ипотеку

Отныне подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица и граждане, которые не имеют собственного жилья, большего нормативной площади.

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1 августа вступили в силу принятые Кабинетом министров Украины изменения в Постановление КМУ №85, согласно которым расширена категория граждан, которые могут оформить льготные ипотеки по программе "еОселя". Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

"еОселя под 7% ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы достичь максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Купить квартиру можно будет только в доме не старше трех лет или возводимом", — отметили в компании.

Участниками программы могут стать следующие категории граждан:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

Сообщается, что такие категории граждан смогут рассчитывать на ипотечные ставки в 7%, если квартира будет соответствовать двум параметрам:

дом не старше трех лет;

дом, возводимый аккредитованным банком-партнером застройщиком

Отмечается, что перечень банков партнеров доступен на сайтах самих банков. Сейчас в программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank.

Требования по нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

В компании добавили, что условия участия в программе "еОселя" для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными, они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

Отмечается, что с начала работы программы "еОселя" уже выдано более 3 миллиардов гривен кредитов. Благодаря этому более чем 2,2 тысячи украинских семей уже приобрели собственное жилье.

Важно знать, что имеющийся финансовый ресурс позволит обеспечить около 5-6 тысяч кредитных сделок.

Чтобы подать заявку на участие в программе необходимо:

выбрать в мобильном приложении "Дія" услугу "еОселя"; заполнить информацию о составе семьи и доходе; указать информацию о жилье, которое планируете купить в кредит; выбрать банки и заверить заявку своим "Дія.Підписом"; получить ответ от банков.

Подробно о программе "еОселя" Фокус рассказал 25 июля в статье "Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "еОселя".

Ранее, 20 июля, Фокус рассказал, что украинские банки в мае выдали 232 ипотечных кредита на общую сумму 322,5 миллиона гривен.