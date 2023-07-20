Украинцы активно берут кредиты для покупки жилья: где самый большой спрос

Наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке. За последний месяц весны украинцам выдали 232 ипотечных кредита на сумму в более 320 млн гривен.

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Украинцы все более активно покупают жилье в кредит. В НБУ считают, что повышающийся спрос на покупку жилья в кредит связан с льготной ипотечной программой "єОселя"., сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк опубликовал статистику по итогам мая этого года. Как свидетельствуют данные, в целом украинские финучреждения выдали в последний месяц весны 232 ипотечных кредита на общую сумму в 322,5 миллиона гривен.

По результатам опроса банков по объемам предоставленных населению ипотечных кредитов наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке Фото: НБУ

В апреле же показатели как по количеству, так и по объемам были в шесть раз ниже. По результатам опроса банков по объемам предоставленных населению ипотечных кредитов, наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке. В НБУ считают, что так происходит на фоне популяризации государственной программы "єОселя".

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Так, о выдаче новой ипотеки в мае сообщили четыре банка, кредитующих покупку жилья в основном на вторичке. В этом же месяце средневзвешенная эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 8,05%, против 14,6% в апреле.

Где чаще всего оформляют ипотеку

По региональному разрезу наибольшее количество ипотечных кредитов банками были выданы в Киеве и области. Так, украинцы оформили 103 договора на сумму 164,4 млн гривен (доля в 51% от общего количества). Также пользуются популярностью Волынская и Винницкая области.

Программа "єОселя": кому выдают ипотеку

Согласно критериям правительства, воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования могут:

граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

платежеспособные граждане

лица, которые владеют недвижимостью менее 52,5 кв м (дополнительно – 21 кв. м на каждого следующего члена семьи);

лица, которые не находятся под санкциями

лица, которые не участвуют в других похожих государственных программах

Также в начале июля стало известно, что Кабмин Украины расширил действие государственной программы. Так, с 1 августа "єОселя" будет доступна для всех украинцев без собственного жилья.

Также Фокус писал, что украинцы уже могут подавать заявки на получение компенсаций за уничтоженное в ходе войны жилье через "Дію".