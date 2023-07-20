Українці активно беруть кредити для купівлі житла: де найбільший попит

Найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку. За останній місяць весни українцям видали 232 іпотечні кредити на суму понад 320 млн гривень.

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Українці дедалі активніше купують житло в кредит. У НБУ вважають, що зростання попиту на купівлю житла в кредит пов'язане з пільговою іпотечною програмою "єОселя", повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк опублікував статистику за підсумками травня цього року. Як свідчать дані, загалом українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 мільйона гривень.

За результатами опитування банків за обсягами наданих населенню іпотечних кредитів найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку Фото: НБУ

У квітні ж показники як за кількістю, так і за обсягами були в шість разів нижчими. За результатами опитування банків за обсягами наданих населенню іпотечних кредитів, найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку. У НБУ вважають, що так відбувається на тлі популяризації державної програми "єОселя".

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Так, про видачу нової іпотеки в травні повідомили чотири банки, що кредитують купівлю житла переважно на вторинному ринку. Цього ж місяця середньозважена ефективна процентна ставка за іпотечними кредитами становила 8,05%, проти 14,6% у квітні.

Де найчастіше оформляють іпотеку

За регіональним розрізом найбільшу кількість іпотечних кредитів банки видали в Києві та області. Так, українці оформили 103 договори на суму 164,4 млн гривень (частка в 51% від загальної кількості). Також користуються популярністю Волинська та Вінницька області.

Програма "єОселя": кому видають іпотеку

Згідно з критеріями уряду, скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування можуть:

громадяни України віком від 18 до 70 років;

платоспроможні громадяни

особи, які володіють нерухомістю менше ніж 52,5 кв. м (додатково — 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї);

особи, які не перебувають під санкціями

особи, які не беруть участі в інших схожих державних програмах

Також на початку липня стало відомо, що Кабмін України розширив дію державної програми. Так, з 1 серпня "єОселя" буде доступна для всіх українців без власного житла.

Також Фокус писав, що українці вже можуть подавати заявки на отримання компенсацій за знищене під час війни житло через "Дію".