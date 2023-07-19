Точно не в Києві: де в Україні найдорожча і найдешевша оренда житла

Якщо говорити про продажі, то найбільш затребуваними регіонами України залишаються Закарпаття та Ужгород. Там купують 98% житла.

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В Україні різко подорожчало житло в західних областях, у деяких регіонах ціни підскочили на 75%. Фахівці пов'язують подорожчання з війною, пише "РБК-Україна".

Зазначається, що лідерами за попитом на орендоване житло наразі залишаються такі області, як:

Львівська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Черкаська.

Що стосується продажів, то найбільш затребуваними регіонами України залишаються Закарпаття та Ужгород зокрема. Там купують 98% житла. При цьому директорка з розвитку бізнесу на одній із платформ про нерухомість Олена Унаньян розповіла, що в Ужгороді мінімальні ціни на квартири в новобудовах від початку війни подорожчали на 75%.

"За цим показником лідирує Львів, де середня мінімальна ціна зросла на 79%, а на другому місці — Івано-Франківськ із приростом у 78%", — зазначила вона.

Скільки коштує орендувати квартиру

Середня вартість однокімнатної квартири у Львові — 15 тисяч гривень. В Івано-Франківську за аналогічне доведеться віддати на 5 тисяч гривень менше.

У Тернополі квартири здають, у середньому, за 7 тисяч гривень. Дорожче доведеться заплатити за житло в центрі міста — від 10 тисяч гривень.

У Чернівцях за однокімнатну квартиру доведеться віддати близько 9 тисяч гривень, а ось в Ужгороді — приблизно 15,5 тисячі гривень.

Як ринок нерухомості відреагував на війну

На українському ринку нерухомості 2022 року був дисбаланс через війну та безпекову ситуацію. Як заявила директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", за перші три квартали минулого року було укладено трохи більше ніж чверть від кількості угод за аналогічний період 2021 року.

"За ціновим критерієм зараз оренда житла видається кращою альтернативою, ніж купівля, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час", — розповіла Первін Дадашова.

Як зазначали в НБУ, ринок оренди житла швидко та відчутно реагує на зміну макросередовища та умов безпеки. Після весняного падіння попит тут залишається низьким, без постійних ознак покращення.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що українці можуть подавати заявки на компенсацію за знищене війною житло через "Дію". Поки що таку можливість мають громадяни, які до війни жили в Мощуні або Бородянці.

Також Фокус розповідав, що з 1 серпня програма пільгового іпотечного кредитування"єОселя" стане доступною для всіх українців. Зокрема, буде скасовано обмеження за професіями, для представників яких спочатку запускали програму